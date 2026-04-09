పెసరపప్పుతో కొత్త రకం "మునక్కాయ కర్రీ" - సమ్మర్​లో అందరూ రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!

రోజూ రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే మునక్కాయ కర్రీ!

Munakkaya Pesarapappu Curry
Munakkaya Pesarapappu Curry (ETV Bharat)
Published : April 9, 2026 at 12:28 PM IST

Munakkaya Pesarapappu Curry : రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందులోనూ ఎండాకాలం అసలే తినబుద్ధి అవ్వదు. అందుకే, మీకోసం నోరూరించే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పెసరపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "మునక్కాయ కర్రీ". వేసవిలో పెసరపప్పు, మునక్కాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే, వీటి కాంబినేషన్​లో మంచి రుచికరంగా చేసుకునేలా ఈ కర్రీని తీసుకొచ్చాం. ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే మునక్కాయ కర్రీతో పోల్చితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పైగా, దీన్ని ఎక్కువ మసాలాలేమి వేయకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ మునక్కాయ పెసరపప్పు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒకటిన్నర కప్పులు - పెసరపప్పు
  • ఆరేడు - మునక్కాయలు
  • పది - టమాటాలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు చెంచాలు - పోపు దినుసులు
  • మూడ్నాలుగు - ఎండుమిర్చి
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - కారం
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలపొడి
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

టేస్టీ టేస్టీగా "రొయ్యల కుర్మా!" - పిల్లలు కూడా కుమ్మేస్తారు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్​గా తొలగించుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ పండిన టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా నానిన పెసరపప్పును మరోసారి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసుకుని వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మెత్తబడే వరకు మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక అందులో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, టమాటా ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి, లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు లైట్​గా ఉడికిన తర్వాత రుచికి తగినంత కారం వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి, సన్నని సెగ మీదనే మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు పలుకుగా ఉడికిందనుకున్నాక అందులో తగినన్ని నీళ్లు(ఒక కప్పు వరకు), ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మళ్లీ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లోనే మునక్కాయ, పెసరపప్పు మంచిగా ఉడికే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "మునక్కాయ పెసరపప్పు కర్రీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కూరలు కాకుండా ఓసారి ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా తినేస్తారు.

టేస్టీ "చిన్న చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

ఒంటికి చలువ చేసే "మెంతికూర పప్పు" - ఇలా వండితే చేదు లేకుండా టేస్ట్ అదుర్స్!

