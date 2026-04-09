పెసరపప్పుతో కొత్త రకం "మునక్కాయ కర్రీ" - సమ్మర్లో అందరూ రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!
రోజూ రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే మునక్కాయ కర్రీ!
Published : April 9, 2026 at 12:28 PM IST
Munakkaya Pesarapappu Curry : రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందులోనూ ఎండాకాలం అసలే తినబుద్ధి అవ్వదు. అందుకే, మీకోసం నోరూరించే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పెసరపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "మునక్కాయ కర్రీ". వేసవిలో పెసరపప్పు, మునక్కాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే, వీటి కాంబినేషన్లో మంచి రుచికరంగా చేసుకునేలా ఈ కర్రీని తీసుకొచ్చాం. ఇది నార్మల్గా చేసుకునే మునక్కాయ కర్రీతో పోల్చితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పైగా, దీన్ని ఎక్కువ మసాలాలేమి వేయకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ మునక్కాయ పెసరపప్పు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పులు - పెసరపప్పు
- ఆరేడు - మునక్కాయలు
- పది - టమాటాలు(మీడియం సైజ్వి)
- నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్వి)
- ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు చెంచాలు - పోపు దినుసులు
- మూడ్నాలుగు - ఎండుమిర్చి
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - కారం
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలపొడి
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్గా తొలగించుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ పండిన టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా నానిన పెసరపప్పును మరోసారి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసుకుని వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మెత్తబడే వరకు మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక అందులో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, టమాటా ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి, లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- పెసరపప్పు లైట్గా ఉడికిన తర్వాత రుచికి తగినంత కారం వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి, సన్నని సెగ మీదనే మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- పెసరపప్పు పలుకుగా ఉడికిందనుకున్నాక అందులో తగినన్ని నీళ్లు(ఒక కప్పు వరకు), ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మళ్లీ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే మునక్కాయ, పెసరపప్పు మంచిగా ఉడికే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "మునక్కాయ పెసరపప్పు కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కూరలు కాకుండా ఓసారి ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా తినేస్తారు.
