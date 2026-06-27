పెసరపప్పుతో "దోసెలు" - సూపర్ టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!
ఎప్పుడూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:12 AM IST
Pesara Dosa Making in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో దోసె ఒకటి. అందుకే వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ఓ స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే పెసరపప్పుతో దోసెలు. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్గా చేసుకొనే వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి.
ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా నిమిషాల్లో దీనిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు పెసరపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- గంట తర్వాత పెసరపప్పును మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఆయిల్ వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- దోసె చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే పెసరపప్పుతో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే దోసెలుగా పోసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.
- మీరు ఈ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
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