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పెసరపప్పుతో "దోసెలు" - సూపర్​ టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!

ఎప్పుడూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేయండి!

Pesara Dosa
Pesara Dosa (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:12 AM IST

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Pesara Dosa Making in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలూ​ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో దోసె ఒకటి. అందుకే వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ఓ స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే పెసరపప్పుతో​ దోసెలు. ఇక టేస్ట్​ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్​గా చేసుకొనే వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి.

ఈ పద్ధతిని​ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా నిమిషాల్లో దీనిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

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Pesara Dosa
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - తగినంత
Pesara Dosa
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు పెసరపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • గంట తర్వాత పెసరపప్పును మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
Pesara Dosa
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​​ పెట్టాలి. పాన్​ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఆయిల్​ వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • దోసె చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Pesara Dosa
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే పెసరపప్పుతో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే దోసెలుగా పోసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.
  • మీరు ఈ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

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TAGGED:

MOONG DAL DOSA IN TELUGU
పెసరపప్పుతో దోసెలు తయారీ విధానం
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