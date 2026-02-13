ETV Bharat / offbeat

లంచ్​ బాక్స్​ల్లోకి ఘుమఘుమలాడే "మినప్పప్పు అన్నం" - నెయ్యితో కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

-మినప్పప్పును కేవలం తాలింపులోకి మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా రైస్​ ప్రిపేర్​ చేయండి, కమ్మగా ఉంటుంది!

Tasty Minapappu Annam Recipe
Tasty Minapappu Annam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 4:13 PM IST

Tasty Minapappu Annam Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటగదిలోని పోపుల డబ్బాలో మినప్పప్పు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. చాలా మంది దీనిని తాలింపులోకి ఉపయోగిస్తుంటారు. లేదంటే ఇడ్లీ, దోశ, వడల కోసం యూజ్​ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అదే మినప్పప్పుతో కమ్మని మసాలా రైస్​ చేసుకోవచ్చు. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ రైస్​ లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. నోటికి కొత్త రుచిని కోరుకునే వారికి ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. కేవలం లంచ్​లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్​కు కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మినప్పప్పు మసాలా రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (Getty Images)

మసాలా రైస్​:

  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • బియ్యం- ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు​
Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అందులోకి మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి పొడిపొడిగా ఉడికించి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ధనియాలు మంచిగా పర్ఫెక్ట్​గా వేగినాక మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (Getty Images)
  • మినప్పప్పు కూడా చక్కగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన మినప్పప్పు మిశ్రమం, చింతపండు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కినాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి చిట్లనివ్వాలి.
Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (Getty Images)
  • ఇవి వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
  • వేగిన తాలింపులో గ్రైండ్​ చేసిన మినప్పప్పు కారం వేసి ఓ అర నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఉడికించిన అన్నం వేసి హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. చివరగా నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మినప్పప్పు అన్నం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Minapappu Annam Recipe
Minapappu Annam Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం పొట్టు మినప్పప్పు వాడితే అన్నం రుచి మరింత బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర అది లేకపోతే నార్మల్​ మినప్పప్పును యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. అలాగని మరీ కారం ఎక్కువ ఉన్నా పిల్లలు తినలేరు.
  • అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. మెత్తగా ఉడికిస్తే మసాలా పొడిలో వేసి కలుపుకుంటే మరింత మెత్తగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

MINAPAPPU ANNAM
TASTY MINAPAPPU ANNAM RECIPE
URAD DAL RICE RECIPE IN TELUGU
మినప్పప్పు రైస్​ రెసిపీ ఎలా చేయాలి
TASTY MINAPAPPU ANNAM RECIPE

