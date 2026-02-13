లంచ్ బాక్స్ల్లోకి ఘుమఘుమలాడే "మినప్పప్పు అన్నం" - నెయ్యితో కిర్రాక్ ఉంటుంది!
-మినప్పప్పును కేవలం తాలింపులోకి మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా రైస్ ప్రిపేర్ చేయండి, కమ్మగా ఉంటుంది!
Published : February 13, 2026 at 4:13 PM IST
Tasty Minapappu Annam Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటగదిలోని పోపుల డబ్బాలో మినప్పప్పు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. చాలా మంది దీనిని తాలింపులోకి ఉపయోగిస్తుంటారు. లేదంటే ఇడ్లీ, దోశ, వడల కోసం యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అదే మినప్పప్పుతో కమ్మని మసాలా రైస్ చేసుకోవచ్చు. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ రైస్ లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. నోటికి కొత్త రుచిని కోరుకునే వారికి ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. కేవలం లంచ్లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్కు కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మినప్పప్పు మసాలా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పొడి కోసం:
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 12
- మినప్పప్పు - పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- చింతపండు - కొద్దిగా
మసాలా రైస్:
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- బియ్యం- ఒకటిన్నర కప్పులు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అందులోకి మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి పొడిపొడిగా ఉడికించి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ధనియాలు మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా వేగినాక మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- మినప్పప్పు కూడా చక్కగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన మినప్పప్పు మిశ్రమం, చింతపండు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కినాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- ఇవి వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- వేగిన తాలింపులో గ్రైండ్ చేసిన మినప్పప్పు కారం వేసి ఓ అర నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన అన్నం వేసి హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. చివరగా నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మినప్పప్పు అన్నం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం పొట్టు మినప్పప్పు వాడితే అన్నం రుచి మరింత బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర అది లేకపోతే నార్మల్ మినప్పప్పును యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా తీసుకోవాలి. అలాగని మరీ కారం ఎక్కువ ఉన్నా పిల్లలు తినలేరు.
- అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. మెత్తగా ఉడికిస్తే మసాలా పొడిలో వేసి కలుపుకుంటే మరింత మెత్తగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
గోధుమపిండితో "చల్ల పునుగులు" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - నూనె పీల్చవు!
ఇంట్లో చేసే "పూరీలు" సరిగ్గా పొంగడం లేదా? - పిండిలో ఇవి కలిపి చేయండి - సూపర్గా వస్తాయి!