కమ్మని "మెంతి కోడిగుడ్డు కూర" - బ్యాచిలర్స్​కు ఈజీ రెసిపీ - అన్నం, చపాతీల్లోకి బెస్ట్​!

-మెంతికూరను నేరుగా కాకుండా - ఓసారి ఇలా ఎగ్​ కాంబినేషన్​తో ట్రై చేయండి - సూపర్​గా ఉంటుంది!

Tasty Methi Egg Masala Recipe
Tasty Methi Egg Masala Recipe (ETV Bharat)
Published : January 3, 2026 at 4:31 PM IST

Tasty Methi Egg Masala Recipe: ఆకుకూరల్లో మెంతికూరకు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​బేస్​ ఉంటుంది. కాస్త చేదనిపించినా సరే టేస్ట్​ మాత్రం వేరే లెవల్​ ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వారానికి రెండుసార్లు అయినా ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఈ కర్రీని మరింత రుచికరంగా మార్చేందుకు ఓసారి ఎగ్స్​తో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్​. బ్యాచిలర్స్​, మొదటిసారి చేసేవారు కూడా పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో చేస్తుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర కోడిగుడ్డు కూర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Methi Egg Masala Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్లు - 4
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • మెంతికూర కట్టలు - 3(మీడియం సైజ్​)
  • టమాటాలు - 4
  • కసూరీ మేథీ - 2 టీస్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
Methi Egg Masala Recipe
మెంతికూర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు వేసుకోవాలి. ఎగ్స్​ మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి లైట్​గా గాట్లు పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మెంతికూరను సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటా ముక్కలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కర్రీ కోసం పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, పసుపు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంతవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Methi Egg Masala Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కోడిగుడ్లు వేగినాక వాటిని తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలో జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • అల్లం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మెంతికూర తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
Methi Egg Masala Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • మెంతికూర మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక టమాటా పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • టమాటా పేస్ట్​ ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక కప్పు నీళ్లు, కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా, వేయించిన కోడిగుడ్లను వేసుకుని ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • నీళ్లు ఇంకి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మేథీ ఎగ్​ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Methi Egg Masala Recipe
మెంతికూర కోడిగుడ్డు కూర (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఎన్ని ఎగ్స్​ తీసుకుంటే అన్ని టమాటాలు తీసుకుని పేస్ట్​ చేసుకోవాలి. మెంతికూర ఆకులు తీసుకుంటే సరి. కాడలు పెద్దగా అవసరం లేదు.
  • మెంతికూరను నూనెలో మంచిగా మగ్గించుకోవాలి. ఆకుకూర పర్ఫెక్ట్​గా వేగకపోతే కాస్త చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఉల్లిపాయలను గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి. అలాగే నూనె పైకి తేలేవరకు కూరగాయలను మగ్గించుకోవాలి.

