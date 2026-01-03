కమ్మని "మెంతి కోడిగుడ్డు కూర" - బ్యాచిలర్స్కు ఈజీ రెసిపీ - అన్నం, చపాతీల్లోకి బెస్ట్!
-మెంతికూరను నేరుగా కాకుండా - ఓసారి ఇలా ఎగ్ కాంబినేషన్తో ట్రై చేయండి - సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : January 3, 2026 at 4:31 PM IST
Tasty Methi Egg Masala Recipe: ఆకుకూరల్లో మెంతికూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్బేస్ ఉంటుంది. కాస్త చేదనిపించినా సరే టేస్ట్ మాత్రం వేరే లెవల్ ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వారానికి రెండుసార్లు అయినా ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఈ కర్రీని మరింత రుచికరంగా మార్చేందుకు ఓసారి ఎగ్స్తో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. బ్యాచిలర్స్, మొదటిసారి చేసేవారు కూడా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో చేస్తుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మెంతికూర కోడిగుడ్డు కూర ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- కోడిగుడ్లు - 4
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- మెంతికూర కట్టలు - 3(మీడియం సైజ్)
- టమాటాలు - 4
- కసూరీ మేథీ - 2 టీస్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు వేసుకోవాలి. ఎగ్స్ మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి లైట్గా గాట్లు పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మెంతికూరను సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటా ముక్కలను మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కర్రీ కోసం పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, పసుపు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంతవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కోడిగుడ్లు వేగినాక వాటిని తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలో జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మెంతికూర తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- మెంతికూర మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక టమాటా పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- టమాటా పేస్ట్ ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక కప్పు నీళ్లు, కసూరీ మేథీ, గరం మసాలా, వేయించిన కోడిగుడ్లను వేసుకుని ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- నీళ్లు ఇంకి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మేథీ ఎగ్ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఎన్ని ఎగ్స్ తీసుకుంటే అన్ని టమాటాలు తీసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మెంతికూర ఆకులు తీసుకుంటే సరి. కాడలు పెద్దగా అవసరం లేదు.
- మెంతికూరను నూనెలో మంచిగా మగ్గించుకోవాలి. ఆకుకూర పర్ఫెక్ట్గా వేగకపోతే కాస్త చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఉల్లిపాయలను గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి. అలాగే నూనె పైకి తేలేవరకు కూరగాయలను మగ్గించుకోవాలి.
