జీడిపప్పులతో ఇలా "మామిడికాయ కర్రీ" వండండి - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 5:57 PM IST

Variety Mamidikaya Curry Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి పచ్చిమామిడి కాయలు విరివిగా వస్తుంటాయి. దాంతో చాలా మంది మామిడితో రకరకాల వెరైటీ వంటకాలు చేయడానికి రెడీ అయిపోతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఊరగాయ, పప్పు, రోటి పచ్చడి, పులిహోర, వివిధ రకాల స్నాక్స్ ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఈ సీజన్​లో ట్రై చేయాల్సిన మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, జీడిపప్పులతో నోరూరించే "మామిడికాయ కూర".

రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వంటకాలతో పోల్చితే ఇది సరికొత్త టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా చేసుకునే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ముఖ్యంగా పిల్లలకు జీడిపప్పులు వేసి చేసే ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ కొత్తరకం మామిడికాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మామిడికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - మామిడికాయ ముక్కలు
  • ఒక కప్పు - జీడిపప్పు
  • మూడు కప్పులు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు చెంచాలు - నూనె
  • నాలుగు - కరివేపాకు రెబ్బలు
  • అరచెంచా - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • నాలుగు చెంచాలు - కారం
  • రెండు చెంచాలు - ధనియాలపొడి
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • రెండు కప్పులు - నీళ్లు

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ!

జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో జీడిపప్పులను తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి.
  • ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇక్కడ జీడిపప్పులు తీసుకున్న కప్పునే మామిడికాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి.
  • జీడిపప్పులు నానేలోపు తాజా పచ్చిమామిడి కాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అలాగే, మూడు కప్పుల పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పులను వేసి కలిపి, కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలోనే రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మసాలాలను లైట్​గా వేయించుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత వాటర్ వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ జీడిపప్పును బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమామిడికాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో పది నిమిషాలు మామిడికాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • మామిడి ముక్కలు మంచిగా మగ్గి కూర కూడా కాస్త దగ్గరకు వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే, జీడిపప్పులతో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే మామిడికాయ కర్రీ అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ మామిడికాయలు విరివిగా దొరికే ఈ సీజన్​లో ఓసారి ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి.
  • వేడి వేడి అన్నంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "మామిడి రోటి పచ్చడి" - వేడివేడిగా తింటే అద్భుతమే!

మండుటెండల్లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే "సత్తు జావ" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!

