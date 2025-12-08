ఆహా అనిపించే "అలసందల కూర" - ఆ రుచికి మైమరచిపోతారు!
అలసందలతో ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Black Eyed Peas Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 4:23 PM IST
Black Eyed Peas Curry : అలసందలు (బొబ్బర్ల)తో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో ఓసారి ఇలా కర్రీ టై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అలసందలు - 1 కప్పు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 5
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
- అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- గరంమసాలా - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మకాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అలసందలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తురుముకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టమోటాలను కట్ చేసి ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో నానబెట్టిన అలసందలు, ఒక బిర్యానీ ఆకు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ నూనె, మూడు కప్పుల నీళ్లు, రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 8 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ సన్నని అల్లం తురుము, గ్రైెండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలుపుతూ 12 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన అలసందలను వేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి కలిపి పది నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, కొద్దిగా నిమ్మరసం, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే అలసందల కూర రెడీ అయినట్లే!
