టేస్టీ, యమ్మీ "లాప్సి" - ఈ స్వీట్తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!
కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 9:22 AM IST
Lapsi Sweet Prepare : మరికొద్ది రోజుల్లో దీపావళి పండగ రానుంది. ఈ సందర్భంగా ఇంట్లో వివిధ రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు సమయాభావం వల్ల వీటిని బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం తక్కువ టైమ్లోనే సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే లాప్సి. దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. గోధుమరవ్వతో చేసే ఈ స్వీట్ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే దేవుడికి నైవేద్యంగాను పెట్టొచ్చు. మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ లాప్సికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కుక్కర్లో సింపుల్గా చేసుకునే "బీట్రూట్ సోయా రైస్" - అప్పుడప్పుడైనా వీటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమరవ్వ - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం - అర కప్పు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 15
- కిస్మిస్ - 2 టీ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కడాయిలో అర కప్పు గోధుమరవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులోనే వేయిచిన గోధుమరవ్వ, పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ను పోసి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు టీ స్పూన్ల కిస్మిస్ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వెేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుకిస్మిస్లను ఉడికించిన గోధుమరవ్వ, పెసరపప్పు మిశ్రమంలో వేసి వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేసీ లాప్సి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ స్వీట్ రెసిపీని దేవుడికి నైవేద్యంగానూ పెట్టొచ్చు.
- మీ ఇంట్లో ఓసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ సూపర్ అనాల్సిందే!
ఘుమఘుమలాడే "మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ" - నాన్వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!
పుల్లగా, క్రిస్పీగా "చల్ల పునుగులు" - పిండి నానబెట్టే పనేలేకుండా సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకోండి!