టేస్టీ, యమ్మీ "లాప్సి" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Lapsi Sweet Prepare
Lapsi Sweet Prepare (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Lapsi Sweet Prepare : మరికొద్ది రోజుల్లో దీపావళి పండగ రానుంది. ఈ సందర్భంగా ఇంట్లో వివిధ రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు సమయాభావం వల్ల వీటిని బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం తక్కువ టైమ్​లోనే సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే లాప్సి. దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. గోధుమరవ్వతో చేసే ఈ స్వీట్​ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే దేవుడికి నైవేద్యంగాను పెట్టొచ్చు. మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ లాప్సికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Lapsi Sweet
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమరవ్వ - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బెల్లం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 15
  • కిస్​మిస్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Lapsi Sweet
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కడాయిలో అర కప్పు గోధుమరవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Lapsi Sweet
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులోనే వేయిచిన గోధుమరవ్వ, పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​ను పోసి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి.
Lapsi Sweet
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు టీ స్పూన్ల కిస్​మిస్​ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వెేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుకిస్​మిస్​లను ఉడికించిన గోధుమరవ్వ, పెసరపప్పు మిశ్రమంలో వేసి వేసి కలపాలి.
Lapsi Sweet
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేసీ లాప్సి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ స్వీట్ రెసిపీని దేవుడికి నైవేద్యంగానూ పెట్టొచ్చు.
  • మీ ఇంట్లో ఓసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ సూపర్​ అనాల్సిందే!

