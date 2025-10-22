నోరూరించే "కునాఫా డిజర్ట్" - క్రిమీ, క్రంచీ టేస్ట్తో సూపర్గా ఉంటుంది!
సింపుల్గా చేసుకునే డిజర్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 22, 2025 at 5:05 PM IST
Kunafa Recipe Preparation : చాలా మందికి భోజనం తర్వాత డిజర్ట్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కునాఫా డిజర్ట్ను ట్రై చేశారంటే సూపర్ అనాల్సిందే. ఇది పైకి క్రంచీగా లోపల క్రీమీగా ఉంటుంది. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పేనీలు - 200 గ్రాములు
- బటర్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - అర కప్పు
- మిల్క్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పంచదార - అర కప్పు
- ఫ్రెష్క్రీమ్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- చీజ్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- పిస్తా పలుకులు - 10
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల పేనీలను గిన్నెలో తీసుకొని సన్నగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ క్రీమ్ తయారు చేసుకోవడానికి పాన్లో అర కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్ను స్టవ్ మీద పెట్టి క్రీమ్ చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి గరిటెతో కలపాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ దించుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర కప్పు పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. పంచదార కరిగి పాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో ఐదు చుక్కల నిమ్మరసం, చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కునాఫా చేసుకోవడానికి గిన్నెను తీసుకొని అడుగున ఒక టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేనీలను కొద్దిగా వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పైన తయారు చేసి ఉంచిన స్టఫింగ్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి.
- స్టఫింగ్ క్రీమ్ పైన ముప్పావు కప్పు చీజ్ ముక్కలు వేసి పప్పు గుత్తితో కాస్తా ప్రెస్ చేస్తూ లెవల్ చేసుకోవాలి. వీటిపైన మరోసారి పేనీలను వేసి ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకోవాలి. పైన పేనీలమిశ్రమం గిన్నె ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత వీటిని బటర్ అప్లై చేసిన మరో పాన్లో వేసి ఇంకోవైపు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైన పిస్తా పలుకులతో గార్నిష్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకం పోయాలి.
- ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే క్రిమీ, క్రంచీ కునాఫా రెడీ అయినట్లే!
