నోరూరించే "కునాఫా డిజర్ట్" - క్రిమీ, క్రంచీ టేస్ట్​తో సూపర్​గా ఉంటుంది!

సింపుల్​గా చేసుకునే డిజర్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Kunafa Recipe
Kunafa Recipe (Getty Images)
Published : October 22, 2025 at 5:05 PM IST

Kunafa Recipe Preparation : చాలా మందికి భోజనం తర్వాత డిజర్ట్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కునాఫా డిజర్ట్​ను ట్రై చేశారంటే సూపర్​ అనాల్సిందే. ఇది పైకి క్రంచీగా లోపల క్రీమీగా ఉంటుంది. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kunafa Recipe
చీజ్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పేనీలు - 200 గ్రాములు
  • బటర్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - అర కప్పు
  • మిల్క్​ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పంచదార - అర కప్పు
  • ఫ్రెష్​క్రీమ్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • చీజ్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • పిస్తా పలుకులు - 10
Kunafa Recipe
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల పేనీలను గిన్నెలో తీసుకొని సన్నగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టఫింగ్ క్రీమ్ తయారు చేసుకోవడానికి పాన్​లో అర కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లోర్​, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెష్​ క్రీమ్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​ను స్టవ్ మీద పెట్టి క్రీమ్ చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గరిటెతో కలపాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్​ దించుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Kunafa Recipe
పంచదార (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అర కప్పు పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. పంచదార కరిగి పాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో ఐదు చుక్కల నిమ్మరసం, చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కునాఫా చేసుకోవడానికి గిన్నెను తీసుకొని అడుగున ఒక టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేనీలను కొద్దిగా వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పైన తయారు చేసి ఉంచిన స్టఫింగ్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి.
  • స్టఫింగ్ క్రీమ్ పైన ముప్పావు కప్పు చీజ్ ముక్కలు వేసి పప్పు గుత్తితో కాస్తా ప్రెస్ చేస్తూ లెవల్ చేసుకోవాలి. వీటిపైన మరోసారి పేనీలను వేసి ఉంచాలి.
Kunafa Recipe
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకోవాలి. పైన పేనీలమిశ్రమం గిన్నె ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత వీటిని బటర్ అప్లై చేసిన మరో పాన్​లో వేసి ఇంకోవైపు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైన పిస్తా పలుకులతో గార్నిష్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకం పోయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే క్రిమీ, క్రంచీ కునాఫా రెడీ అయినట్లే!

