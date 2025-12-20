ETV Bharat / offbeat

కొత్తిమీరతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

నోరూరించే కొత్తిమీర వడలు - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Kothimbir Vadi
Kothimbir Vadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Coriander Leaves Vadalu Recipe : కొత్తిమీరను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి వీటితో వడలు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి మహారాష్ట్ర స్పైషల్ కోతింబీర్ వాడి (కొత్తిమీర వడలు) చేశారంటే టీ టైమ్​కి సూపర్ స్నాక్ అవుతుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

ఘాటు ఘాటుగా "అల్లం నిమ్మకాయ చారు" - ఈ వింటర్​లో ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!

Kothimbir Vadi
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పు
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
Kothimbir Vadi
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పల్లీలను మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kothimbir Vadi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిప్పావు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Kothimbir Vadi
కారం (Getty Images)
  • ఇందులోనే శనగపిండి మిశ్రమాన్ని పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి. పిండిగా బాగా ముద్దగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదేవిధంగా ప్లేట్​కు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. దీనిపై పిండి ముద్దను వేసి చపాతీ కర్రతో స్క్వైర్ షేప్​లో (చతురస్రాకార ఆకారంలో) చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాచ చాకుతో చిన్నచిన్న చతురస్రాకార ఆకారంలో కట్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Kothimbir Vadi
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే కొత్తిమీర వడలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ కొత్తిమీర వడలను టమోటా సాస్​తో లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే వావ్ అనాల్సిందే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

