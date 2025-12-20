కొత్తిమీరతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
నోరూరించే కొత్తిమీర వడలు - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 20, 2025 at 2:08 PM IST
Coriander Leaves Vadalu Recipe : కొత్తిమీరను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి వీటితో వడలు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి మహారాష్ట్ర స్పైషల్ కోతింబీర్ వాడి (కొత్తిమీర వడలు) చేశారంటే టీ టైమ్కి సూపర్ స్నాక్ అవుతుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పు
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పల్లీలను మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిప్పావు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే శనగపిండి మిశ్రమాన్ని పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి. పిండిగా బాగా ముద్దగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా ప్లేట్కు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. దీనిపై పిండి ముద్దను వేసి చపాతీ కర్రతో స్క్వైర్ షేప్లో (చతురస్రాకార ఆకారంలో) చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాచ చాకుతో చిన్నచిన్న చతురస్రాకార ఆకారంలో కట్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే కొత్తిమీర వడలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ కొత్తిమీర వడలను టమోటా సాస్తో లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే వావ్ అనాల్సిందే!
