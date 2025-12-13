Telangana Panchayat Elections Results2025

పచ్చి కొబ్బరితో నోరూరించే "రసం" - చలికాలంలో వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది!

- కొబ్బరితో ఎప్పుడూ పచ్చడి, లడ్డూలే కాదు - ఇలా రసం చేసుకోండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Tasty Kobbari Rasam
Tasty Kobbari Rasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 11:51 AM IST

Tasty Kobbari Rasam: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది పచ్చడి. అది కాదంటే లడ్డూలు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో రుచికరమైన రసం కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. ఈ రసాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి పోసుకుని తింటే కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఈ రసం చేసుకోవడం కూడా సులువే. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. చలికాలంలో ఈ రసాన్ని వేడివేడిగా తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • టమాటా - 1
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • బెల్లం పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Tasty Kobbari Rasam
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Tasty Kobbari Rasam
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు వాటర్​ పోసి నానబెట్టుకోవాలి. కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకుని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. టమాటాను కూడా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, ధనియాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
Tasty Kobbari Rasam
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఈ మసాలా దినుసులు లైట్​గా కలర్​ మారినాక కరివేపాకు, కొబ్బరి తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్​లోనే వేయించాలి.
  • కొబ్బరి తురుము వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • నానిన చింతపండును గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలపాటు ఉడికించాలి.
Tasty Kobbari Rasam
టమాటాలు (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి పేస్ట్​ వేసి, లీటర్​ నీళ్లు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను తగ్గించుకుని రసం మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు మరో స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేగినాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు హింజలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును మరుగుతున్న రసంలో పోసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే కొబ్బరి రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Kobbari Rasam
కొబ్బరి రసం (ETV Bharat)

