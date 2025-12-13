పచ్చి కొబ్బరితో నోరూరించే "రసం" - చలికాలంలో వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది!
- కొబ్బరితో ఎప్పుడూ పచ్చడి, లడ్డూలే కాదు - ఇలా రసం చేసుకోండి, కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Published : December 13, 2025 at 11:51 AM IST
Tasty Kobbari Rasam: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది పచ్చడి. అది కాదంటే లడ్డూలు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో రుచికరమైన రసం కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ రసాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి పోసుకుని తింటే కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఈ రసం చేసుకోవడం కూడా సులువే. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. చలికాలంలో ఈ రసాన్ని వేడివేడిగా తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- టమాటా - 1
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- బెల్లం పొడి - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కప్పు వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలి. కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకుని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. టమాటాను కూడా మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఓ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో జీలకర్ర, ధనియాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మసాలా దినుసులు లైట్గా కలర్ మారినాక కరివేపాకు, కొబ్బరి తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి.
- కొబ్బరి తురుము వేగి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నానిన చింతపండును గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి టమాటా ముక్కలు, చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలపాటు ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి, లీటర్ నీళ్లు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను తగ్గించుకుని రసం మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు మరో స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేగినాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు హింజలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును మరుగుతున్న రసంలో పోసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే కొబ్బరి రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
