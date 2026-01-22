పచ్చి కొబ్బరితో టేస్టీ "జున్ను" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
- ఇంట్లో పచ్చికొబ్బరి మిగిలిపోతే ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి - అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 22, 2026 at 1:40 PM IST
Tasty Kobbari Junnu: ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, దోశలు వంటి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కొబ్బరితో ఇవి మాత్రమే కాకుండా పాతకాలం నాటి పద్ధతిలో అద్భుతమైన ఓ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే కొబ్బరి జున్ను. బియ్యం, బెల్లం, కొబ్బరి కాంబినేషన్లో చేసుకునే ఈ జున్ను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే. సేమ్ కేక్ మాదిరి ఉండి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కొబ్బరి జున్ను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 1 కప్పు
- కొబ్బరికాయ - 1
- మిరియాలు - 10
- యాలకులు - 3
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- పాలు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- బియ్యం నానినాక మరో రెండు సార్లు కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు మీడియం సైజ్లో ఉన్న కొబ్బరికాయను తీసుకుని పగులగొట్టాలి. కొబ్బరిపై ఉండే బ్రౌన్ కలర్ పార్ట్ తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని ఓసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి బెల్లం తురుము, పావు కప్పు పాలు, మిరియాలు, యాలకులు, ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి కొబ్బరి మిశ్రమంలోకి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా మిగిలిన పావు కప్పు పాలను కూడా పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కేక్ బేక్ చేసే గిన్నె లేదా మరో గిన్నె తీసుకుని లోపలి అడుగు భాగంలో నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- అందులోకి ప్రిపేర్ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి ఓ రెండుసార్లు టాప్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అడుగున ఓ స్టాండ్ ఉంచి ఈ గిన్నె పెట్టి మూతతో కవర్ చేయాలి.
- చివరగా ఇడ్లీ పాత్ర మీద మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో 35 నుంచి 40 నిమిషాలు ఆవిరిపై ఉడికించాలి.
- 35 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి చాకును కొబ్బరి మిశ్రమంలో గుచ్చి చూస్తే చాకు క్లీన్గా వస్తే ఉడికినట్లు, అలా కాకుండా చాకుకు ఏదైనా అంటుకుంటే మూత పెట్టి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఇలా జున్ను ప్రిపేర్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత తీసి గిన్నె బయటపెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్ చేసి కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కొబ్బరి జున్ను రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యం నాలుగు గంటలు మాత్రమే కాకుండా మీకు వీలైతే రాత్రంతా నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
- కొబ్బరి జున్ను తింటుంటే ముక్కలు కాస్త పంటికి తగలాలంటే మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా చిన్న పలుకులు ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి కాయ లెక్కన కాకుండా బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే అంతే మొత్తంలో కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకుంటే చాలు.
- బెల్లం, కొబ్బరిని సమానంగా తీసుకుంటే తీపి సరిపోతుంది. కాస్త ఎక్కువగా తీపి తినాలనుకుంటే బెల్లాన్ని కొద్దిగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
