పచ్చి కొబ్బరితో టేస్టీ "జున్ను" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

- ఇంట్లో పచ్చికొబ్బరి మిగిలిపోతే ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి - అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty Kobbari Junnu
Tasty Kobbari Junnu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Tasty Kobbari Junnu: ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, దోశలు వంటి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కొబ్బరితో ఇవి మాత్రమే కాకుండా పాతకాలం నాటి పద్ధతిలో అద్భుతమైన ఓ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే కొబ్బరి జున్ను. బియ్యం, బెల్లం, కొబ్బరి కాంబినేషన్​లో చేసుకునే ఈ జున్ను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే. సేమ్​ కేక్​ మాదిరి ఉండి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కొబ్బరి జున్ను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kobbari Junnu
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • కొబ్బరికాయ - 1
  • మిరియాలు - 10
  • యాలకులు - 3
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • పాలు - అర కప్పు
Kobbari Junnu
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యం నానినాక మరో రెండు సార్లు కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు మీడియం సైజ్​లో ఉన్న కొబ్బరికాయను తీసుకుని పగులగొట్టాలి. కొబ్బరిపై ఉండే బ్రౌన్​ కలర్​ పార్ట్​ తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
Kobbari Junnu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • కొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని ఓసారి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి బెల్లం తురుము, పావు కప్పు పాలు, మిరియాలు, యాలకులు, ఉప్పు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి కొబ్బరి మిశ్రమంలోకి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Kobbari Junnu
పాలు (Getty Images)
  • చివరగా మిగిలిన పావు కప్పు పాలను కూడా పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా కేక్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కేక్​ బేక్​ చేసే గిన్నె లేదా మరో గిన్నె తీసుకుని లోపలి అడుగు భాగంలో నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి ఓ రెండుసార్లు టాప్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
Kobbari Junnu
మిరియాలు (Getty Images)
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు అడుగున ఓ స్టాండ్​ ఉంచి ఈ గిన్నె పెట్టి మూతతో కవర్​ చేయాలి.
  • చివరగా ఇడ్లీ పాత్ర మీద మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 35 నుంచి 40 నిమిషాలు ఆవిరిపై ఉడికించాలి.
  • 35 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి చాకు​ను కొబ్బరి మిశ్రమంలో గుచ్చి చూస్తే చాకు క్లీన్​గా వస్తే ఉడికినట్లు, అలా కాకుండా చాకుకు ఏదైనా అంటుకుంటే మూత పెట్టి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • ఇలా జున్ను ప్రిపేర్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత తీసి గిన్నె బయటపెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్​ చేసి కట్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కొబ్బరి జున్ను రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kobbari Junnu
కొబ్బరి జున్ను (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యం నాలుగు గంటలు మాత్రమే కాకుండా మీకు వీలైతే రాత్రంతా నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
  • కొబ్బరి జున్ను తింటుంటే ముక్కలు కాస్త పంటికి తగలాలంటే మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా చిన్న పలుకులు ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి కాయ లెక్కన కాకుండా బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే అంతే మొత్తంలో కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకుంటే చాలు.
  • బెల్లం, కొబ్బరిని సమానంగా తీసుకుంటే తీపి సరిపోతుంది. కాస్త ఎక్కువగా తీపి తినాలనుకుంటే బెల్లాన్ని కొద్దిగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

