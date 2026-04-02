మనసు దోచే "కారం పునుగులు" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ అయిపోతారు ఫిదా!

Published : April 2, 2026 at 2:05 PM IST

Karam Punugulu Making : పునుగులను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా తిన్నాలన్నా బోర్​ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి కాస్త చేంజ్​ కోసం ఇలా కారం పునుగులు ఓసారి ట్రే చేయండి. ఇవి స్పైసీగా ఉండి నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అయిపోతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కారం పునుగులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీ పిండి - 2 కప్పులు
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల ఇడ్లీ పిండి వేయాలి. ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు, అర కప్పు మైదాపిండి, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా కలిసిన మరో పది నిమిషాల పాటు ఆగకుండా బీట్​ చేయాలి. ఇప్పుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పునుగులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పునుగులు చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వేయించిన పునుగులను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్​ చేయాలి.
  • అంతే కమ్మని కారం పునుగులు తయారైనట్లే!
  • ఈ పునుగులను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
చిట్కాలు :

  • ఇడ్లీ పిండిలో మైదాపిండి కలపడం వల్ల పిండిని ఎక్కువ సేపు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇడ్లీ పిండి లేకపోతే పూర్తిగా మైదాపిండితోనే వీటిని వేసుకోవచ్చు. అయితే అచ్చం మైదాతో చేస్తే పిండిని సుమారు రెండు గంటల పాటు పులియబెట్టాలని గుర్తించాలి.
  • ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత కాకుండా లైట్​గా వేడి ఉన్నప్పుడు పిండిని వేయాలి. అప్పుడే పిండి లోపలి వరకు చక్కగా ఉడుకుతుంది. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత వేస్తే పైన వెంటనే రంగు మారుతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు.
  • కర్రీలోకి ఉపయోగించే కారం బదులు వెల్లుల్లి కారం వేస్తే ఇవి ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు పిండిలో యాడ్ చేసి పునుగులుగా వేసుకోవచ్చు.

