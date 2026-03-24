కరకరలాడే "కారం బోండాలు" - మైదా అవసరమే లేదు - తయారీ చాలా సింపుల్!
-డేంజరస్ మైదాతో పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకునే బోండాలు - ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా కూడా బెస్ట్!
Published : March 24, 2026 at 10:42 AM IST
Tasty Karam Bonda: చిట్టి బోండాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక మైసూర్ బోండాలు అయితే రోజూ పెట్టిన వద్దనకుండా తినేస్తారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కారం బోండాలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. మైసూర్ బోండాల మాదిరి మైదా అవసరం లేకుండానే చాలా సింపుల్గా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్ టిఫెన్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కారం బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపప్పు - 1 కప్పు
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- వాము - పావు టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పును తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- పప్పులు నానేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పప్పులు నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని మరీ మెత్తగా, మరీ పలుకులుగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లి, అల్లం, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు, కారం, వాము, బియ్యప్పిండి వేసి బోండా పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని చిట్టి బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని కూడా బోండాలుగా వేసుకుని కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కారం బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పప్పులను కనీసం మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీకు అంత టైమ్ లేదనుకుంటే సుమారు గంట పాటు అయినా నాననివ్వాలి.
- బోండాలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. అందుకు అనుగుణంగానే నీటిని యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నూనెలో బోండాలు వేసేటప్పుడు మంట సిమ్లోనే ఉండాలి. పూర్తిగా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
