కరకరలాడే "కారం బోండాలు" - మైదా అవసరమే లేదు - తయారీ చాలా సింపుల్​!

-డేంజరస్​ మైదాతో పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకునే బోండాలు - ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా కూడా బెస్ట్​!

Published : March 24, 2026 at 10:42 AM IST

Tasty Karam Bonda: చిట్టి బోండాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక మైసూర్​ బోండాలు అయితే రోజూ పెట్టిన వద్దనకుండా తినేస్తారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కారం బోండాలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. మైసూర్​ బోండాల మాదిరి మైదా అవసరం లేకుండానే చాలా సింపుల్​గా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్​ టిఫెన్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా కూడా పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కారం బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపప్పు - 1 కప్పు
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • వాము - పావు టీస్పూన్​
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పును తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • పప్పులు నానేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • పప్పులు నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని మరీ మెత్తగా, మరీ పలుకులుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లి, అల్లం, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు, కారం, వాము, బియ్యప్పిండి వేసి బోండా పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని చిట్టి బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని కూడా బోండాలుగా వేసుకుని కాల్చుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కారం బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • పప్పులను కనీసం మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీకు అంత టైమ్​ లేదనుకుంటే సుమారు గంట పాటు అయినా నాననివ్వాలి.
  • బోండాలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. అందుకు అనుగుణంగానే నీటిని యాడ్​ చేసుకుంటూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనెలో బోండాలు వేసేటప్పుడు మంట సిమ్​లోనే ఉండాలి. పూర్తిగా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి.

