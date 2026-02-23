జొన్నలు, మినప్పప్పు కాంబోలో "వడలు" - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - తయారీ ఈజీ!
-జొన్నలతో రొట్టెలు, ఇడ్లీలు కామన్ - ఇలా టేస్టీ వడలు చేసుకోండి!
Published : February 23, 2026 at 4:46 PM IST
Tasty Jonna Vada Recipe: ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా జొన్నలు తమ డైట్లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ఇక చాలా మంది జొన్నలతో రొట్టెలు చేసుకుంటుంటారు. అదీ కాదంటే ఇడ్లీలు, దోశలు. కానీ వీటితో కరకరలాడే వడలు కూడా చేసుకోవచ్చు. పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా పెద్దగా కష్టపడకుండానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్ టిఫెన్గా, సాయంత్రం స్నాక్స్గా కూడా పర్ఫెక్ట్! మరి కమ్మని జొన్న వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - 1 కప్పు
- జొన్నలు - 2 కప్పులు
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మినప్పప్పు, జొన్నలు, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈ పప్పులు బాగా నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మరో రెండు సార్లు కడిగి రెడీగా ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన మినప్పప్పు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా వడ పిండికి సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పప్పును కూడా ఇదే విధంగా రుబ్బుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న పిండిని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా వీలైతే రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- పిండి మిశ్రమం పులిసిన తర్వాత అంటే మరుసటి రోజు ఉదయం మిగిలిన ప్రిపరేషన్ రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు పిండిలో గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి తడి చేసుకుంటూ పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని బటర్ పేపర్ మీద ఉంచి వడల షేప్లో వత్తుకోవాలి.
- కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలు వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- వడలు పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసి వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మినప్పప్పు విడిగా అయితే తొందరగానే నానుతుంది. కానీ జొన్నలు కలిపి కాబట్టి నానడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
- పప్పును వీలైనంత వరకు వడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి. బటర్ పేపర్ లేకుంటే కాటన్ క్లాత్ను తడిపి దాని మీద కూడా వడలు చేసుకుని ఆయిల్లో వేసుకోవచ్చు.
