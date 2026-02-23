జొన్నలు, మినప్పప్పు కాంబోలో "వడలు" - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - తయారీ ఈజీ!

ETV Bharat / offbeat

Tasty Jonna Vada Recipe
Tasty Jonna Vada Recipe (ETV Bharat)
Tasty Jonna Vada Recipe: ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా జొన్నలు తమ డైట్​లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ఇక చాలా మంది జొన్నలతో రొట్టెలు చేసుకుంటుంటారు. అదీ కాదంటే ఇడ్లీలు, దోశలు. కానీ వీటితో కరకరలాడే వడలు కూడా చేసుకోవచ్చు. పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా పెద్దగా కష్టపడకుండానే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్​ టిఫెన్​గా, సాయంత్రం స్నాక్స్​గా కూడా పర్ఫెక్ట్​! మరి కమ్మని జొన్న వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tasty Jonna Vada Recipe
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - 1 కప్పు
  • జొన్నలు - 2 కప్పులు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
Tasty Jonna Vada Recipe
జొన్నలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మినప్పప్పు, జొన్నలు, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈ పప్పులు బాగా నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మరో రెండు సార్లు కడిగి రెడీగా ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన మినప్పప్పు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా వడ పిండికి సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Tasty Jonna Vada Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పిండిని ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పప్పును కూడా ఇదే విధంగా రుబ్బుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న పిండిని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా వీలైతే రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • పిండి మిశ్రమం పులిసిన తర్వాత అంటే మరుసటి రోజు ఉదయం మిగిలిన ప్రిపరేషన్​ రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు పిండిలో గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Tasty Jonna Vada Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చేతికి తడి చేసుకుంటూ పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని బటర్​ పేపర్ మీద ఉంచి వడల షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
  • కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలు వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • వడలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసి వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Jonna Vada Recipe
జొన్న వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మినప్పప్పు విడిగా అయితే తొందరగానే నానుతుంది. కానీ జొన్నలు కలిపి కాబట్టి నానడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
  • పప్పును వీలైనంత వరకు వడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి. బటర్​ పేపర్​ లేకుంటే కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి దాని మీద కూడా వడలు చేసుకుని ఆయిల్​లో వేసుకోవచ్చు.

