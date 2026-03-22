జోధ్​పుర్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Jodhpur Style Mirchi Bajji
Jodhpur Style Mirchi Bajji (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Jodhpur Style Mirchi Bajji : చాలా మంది బజ్జీలను ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే వీటిని ఇండ్లలో వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా తిన్నాం ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త కొత్తగా జోధ్​పుర్ స్టైల్లో ఇవి చేశారంటే నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఇంటిల్లాపాదీకి ఈ స్నాక్​ కిర్రాక్​ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే మిర్చీ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 3
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
  • సోంపు - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ఆమ్​చూర్ పొడి - అర టీ స్పూన్
  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 12
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
  • వాము - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - తగినంత
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
శనగపిండి (Getty Images)
  • అలాగే స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ సోంపు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ముప్పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆమ్​చూర్ పొడి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు యాడ్ చేసి చేతితో కలుపుతూ మాష్ చేసుకోవాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు 12 బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకొని స్టఫింగ్ పెట్టేందుకు వీలుగా మధ్యలో అంచుల చివరకు చాకుతో గాట్లు పెట్టాలి. అనంతరం గింజులు తీసేసి రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్​ను ఇందులో పెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా, అర టీ స్పూన్ వాము వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేయాలి.
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మిర్చిలను రెడీ చేసుకున్న శనగపిండిలో ముంచి కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత బజ్జీలను నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. నాలుగు నిమిషాల అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే జోధ్​పుర్ స్టైల్ మిర్చీ బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • వేడివేడిగా ఈ బజ్జీలను తింటే ఆహా అనాల్సిందే.

