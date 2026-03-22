జోధ్పుర్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - కిర్రాక్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతాయి!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 10:43 AM IST
Jodhpur Style Mirchi Bajji : చాలా మంది బజ్జీలను ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే వీటిని ఇండ్లలో వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా తిన్నాం ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త కొత్తగా జోధ్పుర్ స్టైల్లో ఇవి చేశారంటే నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఇంటిల్లాపాదీకి ఈ స్నాక్ కిర్రాక్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే మిర్చీ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
సమ్మర్లో ఇలాంటి కర్రీ బాగుంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 3
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- ఆమ్చూర్ పొడి - అర టీ స్పూన్
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 12
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
- వాము - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ సోంపు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ముప్పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు యాడ్ చేసి చేతితో కలుపుతూ మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు 12 బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకొని స్టఫింగ్ పెట్టేందుకు వీలుగా మధ్యలో అంచుల చివరకు చాకుతో గాట్లు పెట్టాలి. అనంతరం గింజులు తీసేసి రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ను ఇందులో పెట్టాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా, అర టీ స్పూన్ వాము వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మిర్చిలను రెడీ చేసుకున్న శనగపిండిలో ముంచి కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత బజ్జీలను నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. నాలుగు నిమిషాల అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక అంతే జోధ్పుర్ స్టైల్ మిర్చీ బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- వేడివేడిగా ఈ బజ్జీలను తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
కమ్మని "క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి" - స్టవ్ వెలిగించాల్సిన పనేలేదు!
పసందైన "రవ్వ భక్షాలు" - ఇంట్లోనే ఇలా తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!