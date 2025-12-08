పుల్లగా, కారంగా "టమాటా గోంగూర పచ్చడి" - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!
- సరికొత్త పద్ధతిలో "గోంగూర పచ్చడి" - అద్భుతమైన రుచితో అదరహో అనిపిస్తుంది!
Published : December 8, 2025 at 1:53 PM IST
Tasty Gongura Pachadi Recipe: ఇంట్లో ఎన్ని రకాల పచ్చళ్లు ఉన్నా గోంగూర పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోవాల్సిందే. ఎందుకంటే దీని టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడితో ఓ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. అయితే గోంగూర పచ్చడిని అందరూ చేస్తుంటారు. కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా కుదరదు. అయితే ఓసారి మేము చెప్పే పద్ధతిలో గోంగూర పచ్చడి చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. గోంగూర, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతమే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా గోంగూర పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోంగూర కట్టలు - 2(పెద్దవి)
- నూనె - 6 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 20
- టమాటాలు - 2
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
తయారీ విధానం:
- గోంగూర కట్టల నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి కడగాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి వేసి మూత పెట్టి మగ్గించాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి. అదే కడాయిలో మరి కొద్దిగా నూనె వేసి టమాటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- టమాటా మెత్తగా మగ్గాక గోంగూర ఆకులు వేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గించాలి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత గోంగూర మిశ్రమాన్ని కలిపి మూత పెట్టి దగ్గరపడేవరకు వేయించాలి.
- టమాటా, గోంగూర మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి ఉడికించిన టమాటా, గోంగూర మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు దోరగా వేగాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాక గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆఖరున ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారం, మిర్చి ఘాటు, గోంగూర పులుపును బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ పచ్చడికి ఎండుమిర్చి వాడం కాబట్టి పచ్చిమిర్చిని తగిన మొత్తంలో తీసుకోవాలి.
- గోంగూర మిశ్రమాన్ని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మగ్గించాలి. ఇలా చేస్తే నూనెలో ఎక్కువసేపు మగ్గి పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
