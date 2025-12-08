ETV Bharat / offbeat

పుల్లగా, కారంగా "టమాటా గోంగూర పచ్చడి" - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

- సరికొత్త పద్ధతిలో "గోంగూర పచ్చడి" - అద్భుతమైన రుచితో అదరహో అనిపిస్తుంది!

Tasty Gongura Pachadi Recipe
Tasty Gongura Pachadi Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Tasty Gongura Pachadi Recipe: ఇంట్లో ఎన్ని రకాల పచ్చళ్లు ఉన్నా గోంగూర పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు మౌత్​ వాటరింగ్​ అయిపోవాల్సిందే. ఎందుకంటే దీని టేస్ట్​ అంత బాగుంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడితో ఓ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. అయితే గోంగూర పచ్చడిని అందరూ చేస్తుంటారు. కానీ అంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అయితే ఓసారి మేము చెప్పే పద్ధతిలో గోంగూర పచ్చడి చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. గోంగూర, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతమే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా గోంగూర పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Gongura Pachadi
గోంగూర

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోంగూర కట్టలు - 2(పెద్దవి)
  • నూనె - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • టమాటాలు - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Gongura Pachadi
పచ్చిమిర్చి

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
Gongura Pachadi
టమాటా

తయారీ విధానం:

  • గోంగూర కట్టల నుంచి ఆకులను సెపరేట్​ చేసి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి కడగాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. ఉల్లిపాయను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి వేసి మూత పెట్టి మగ్గించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి పెట్టుకోవాలి. అదే కడాయిలో మరి కొద్దిగా నూనె వేసి టమాటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
Gongura Pachadi
పోపు
  • టమాటా మెత్తగా మగ్గాక గోంగూర ఆకులు వేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గించాలి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత గోంగూర మిశ్రమాన్ని కలిపి మూత పెట్టి దగ్గరపడేవరకు వేయించాలి.
  • టమాటా, గోంగూర మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి ఉడికించిన టమాటా, గోంగూర మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
Gongura Pachadi
ఉల్లిపాయ
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు దోరగా వేగాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆఖరున ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేసి ఓసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Gongura Pachadi
గోంగూర పచ్చడి

చిట్కాలు:

  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారం, మిర్చి ఘాటు, గోంగూర పులుపును బట్టి అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ పచ్చడికి ఎండుమిర్చి వాడం కాబట్టి పచ్చిమిర్చిని తగిన మొత్తంలో తీసుకోవాలి.
  • గోంగూర మిశ్రమాన్ని లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే మగ్గించాలి. ఇలా చేస్తే నూనెలో ఎక్కువసేపు మగ్గి పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.

