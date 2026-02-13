ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే చేపల కర్రీ - ముక్క గట్టిగా, పులుసు చిక్కగా ఉండాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

కమ్మగా, కారంగా ఉండే చేపల పులుసు - ఈ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

chepala_pulusu
chepala_pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Chepala Pulusu : చేపల పులుసు టేస్టీగా చిక్కని గ్రేవీ, ముక్క గట్టిగా ఉండాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్తవాళ్లు కూడా ఏ పదార్థం ఎపుడు వేయాలో ఈజీగా తెలుసుకుని కమ్మటి చేపల పులుసు మీ ముందుంచుతారు.

chepala_pulusu
chepala_pulusu (chepala_pulusu)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - కేజీ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కారం - 4 స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 కాయ
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 3 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెమ్మలు - 8
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
chepala_pulusu
chepala_pulusu (GettyImages)

తయారీ విధానం :

  • కిలో చేప ముక్కల్ని బాగా క్లీన్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసుకుని రెండు, మూడు సార్లు నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని కలిపి అర గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు మసాలా కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని మెంతులు వేయించాలి. సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు వేయించాలి. ఇవి వేయించకుండా నేరుగా కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ, ఇలా వేయిస్తే టేస్ట్ మారుతుంది. అందులోనే ఆవాలు కూడా వేసుకుని మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
chepala_pulusu
chepala_pulusu (chepala_pulusu)
  • ఇపుడు అందులోనే వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ ఉల్లిపాయలు వేగగానే ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, టమోటా పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
chepala_pulusu
chepala_pulusu (chepala_pulusu)
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని బాగా కలపాలి. మరో 2 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై వేయించాక చింతపండు గుజ్జు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడే ఎసరు మొత్తం పోయకుండా చింతపండు గుజ్జు కూడా నూనెలో వేయించాక పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. మంట మీడియం ప్లేమ్​లో పెట్టుకుని పులుసు మరిగే సమయంలో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి.
chepala_pulusu
chepala_pulusu (ETV Bharat)
  • ఓ పది నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా వేసుకుని మృదువుగా గిన్నె పట్టుకుని కలపి మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మూతపెట్టి 2 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించి స్టవ్ కట్టేస్తే చాలు! చేపల కర్రీ వాసన ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.

