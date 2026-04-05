నీచు వాసన లేకుండా "షిష్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అవుతారు ఫిదా!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే ఫిష్ ఫ్రై - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 11:45 AM IST
Fish Fry Making : నాన్వెజ్ వంటకాల్లో ఫిష్ది ప్రత్యేక స్థానం. అందుకే చాలా మంది వీటితో పులుసు, పచ్చడి, ఫ్రై వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ ఫ్రైకి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. సైడ్ డిష్గా, స్టార్టర్గా ఇది పర్ఫెక్ట్. అయితే దీనిని చేయడం చాలా మందికి రాదు. కొన్నిసార్లు మసాలా కోటింగ్ ముక్కల నుంచి విడిపోవడమో లేదా నీచువాసన వస్తుంటాయి. అంతేకాక చేప ముక్కలు మాడుతుంటాయి. అయితే ఇకపై అటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా దీన్ని చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఫిష్ మసాలా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - తగినంత
- నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చేప ముక్కలు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు సార్లు బాగా కడిగి వాటర్ తీసేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంవెల్లుల్లి కరివేపాకు పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫిష్ మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేయాలి.
- అదే విధంగా తగినంత కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేస్ట్ మాదిరి గట్టిగా మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ మసాలా పేస్ట్ అనేది లూజ్గా ఉండకూడదు.
- మసాలా పేస్ట్ను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఒక్కో చేప ముక్కకు పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పేస్ట్ను అన్నింటికి పట్టించి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను ఫ్రిజ్లో గంటపాటు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. కాగుతున్న నూనెలో మారినేట్ చేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన ముక్కలను పెనానికి సరిపడేలా కాస్త దూరం దూరంగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేప ముక్కలను వెంటనే రెండో వైపు తిప్పకుండా మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి సుమారు నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత చేప ముక్కలను రెండో వైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా వీటిని క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా పెనం మీద కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి చేప ముక్కల పైన గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
చిట్కాలు :
- చేపలను నిమ్మరసం, ఉప్పుతో కడగటం వల్ల నీచు వాసన లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే ముక్కలు కూడా తాజాగా ఉంటాయి.
- మసాలా పేస్ట్ కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. అప్పుడే ముక్కలకు పట్టడంతో పాటు ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెలో విడిపోకుండా ఉంటుంది.
