నీచు వాసన లేకుండా "షిష్​ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు అవుతారు ఫిదా!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే ఫిష్ ఫ్రై - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!

Fish Fry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:45 AM IST

Fish Fry Making : నాన్​వెజ్​ వంటకాల్లో ఫిష్​ది ప్రత్యేక స్థానం. అందుకే చాలా మంది వీటితో పులుసు, పచ్చడి, ఫ్రై వంటివి ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ ఫ్రైకి సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. సైడ్​ డిష్​గా, స్టార్టర్​గా ఇది పర్ఫెక్ట్​. అయితే దీనిని చేయడం చాలా మందికి రాదు. కొన్నిసార్లు మసాలా కోటింగ్​ ముక్కల నుంచి విడిపోవడమో లేదా నీచువాసన వస్తుంటాయి. అంతేకాక చేప ముక్కలు మాడుతుంటాయి. అయితే ఇకపై అటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా దీన్ని చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్​
  • ఫిష్​ మసాలా - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - తగినంత
  • నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చేప ముక్కలు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు సార్లు బాగా కడిగి వాటర్ తీసేసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సింగ్​ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంవెల్లుల్లి కరివేపాకు పేస్ట్​, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫిష్​ మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేయాలి.
  • అదే విధంగా తగినంత కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేస్ట్​ మాదిరి గట్టిగా మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ మసాలా పేస్ట్​ అనేది లూజ్​గా ఉండకూడదు.
కారం (Getty Images)
  • మసాలా పేస్ట్​ను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఒక్కో చేప ముక్కకు పట్టేలా కోట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పేస్ట్​ను అన్నింటికి పట్టించి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను ఫ్రిజ్​లో గంటపాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. కాగుతున్న నూనెలో మారినేట్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన ముక్కలను పెనానికి సరిపడేలా కాస్త దూరం దూరంగా పెట్టుకోవాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చేప ముక్కలను వెంటనే రెండో వైపు తిప్పకుండా మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి సుమారు నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత చేప ముక్కలను రెండో వైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా వీటిని క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కాల్చి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా పెనం మీద కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి చేప ముక్కల పైన గార్నిష్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!

చిట్కాలు :

  • చేపలను నిమ్మరసం, ఉప్పుతో కడగటం వల్ల నీచు వాసన లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే ముక్కలు కూడా తాజాగా ఉంటాయి.
  • మసాలా పేస్ట్ కాస్త​ గట్టిగానే ఉండాలి. అప్పుడే ముక్కలకు పట్టడంతో పాటు ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెలో విడిపోకుండా ఉంటుంది.

