ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో కరకరలాడే "చిప్స్" - నూనె పీల్చకుండా పావు గంటలో రెడీ!

రాగిపిండితో సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Ragi Chips
Ragi Chips (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Chips Prepare in Telugu : ఇండ్లలో సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్​ కోసం వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో చిప్స్ కూడా ఒకటి. వీటిని బంగాళదుంపతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలాకాకుండా ఓసారి రాగిపిండితో చిప్స్​ను ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ అవుతాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! వీటిని ఒక్కసారి తయారు చేసుకున్నారంటే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. చిన్నారులు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే స్నాక్​గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ క్రంచీ రాగి చిప్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!

Ragi Chips
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - ఒక కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Ragi Chips
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు రాగిపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి.
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా అల్లం వేయాలి. అదేవిధంగా 8 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Ragi Chips
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటింపావు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చిధనియాల మిశ్రమం వేసి మరిగించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మరిగిన తర్వాత రాగిపిండిబియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Ragi Chips
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • రాగిపిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా కలపాలి. ఆ తర్వాత చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై ఉంచి కర్రతో చపాతీ మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్​తో చపాతీ పైన గుచ్చుతూ హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. అనంతరం చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి.
Ragi Chips
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత కట్​ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి​ ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అంతే రాగిపిండితో క్రిస్పీ, టేస్టీ చిప్స్ సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!

నోరూరించే "పునుగులు" - రవ్వతో ఇలా చేశారంటే బయట అస్సలు కొనరు!

స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

TAGGED:

FINGER MILLET CHIPS IN TELUGU
రాగి చిప్స్ తయారీ విధానం
NACHNI CHIPS PREPARE
RAGI CHIPS MAKING PROCESS
RAGI CHIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.