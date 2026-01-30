రాగిపిండితో కరకరలాడే "చిప్స్" - నూనె పీల్చకుండా పావు గంటలో రెడీ!
రాగిపిండితో సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 3:10 PM IST
Ragi Chips Prepare in Telugu : ఇండ్లలో సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ కోసం వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో చిప్స్ కూడా ఒకటి. వీటిని బంగాళదుంపతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలాకాకుండా ఓసారి రాగిపిండితో చిప్స్ను ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా రెడీ అవుతాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! వీటిని ఒక్కసారి తయారు చేసుకున్నారంటే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. చిన్నారులు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే స్నాక్గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ క్రంచీ రాగి చిప్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- అల్లం - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు రాగిపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా అల్లం వేయాలి. అదేవిధంగా 8 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటింపావు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చిధనియాల మిశ్రమం వేసి మరిగించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మరిగిన తర్వాత రాగిపిండిబియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- రాగిపిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ప్లేట్లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి. ఆ తర్వాత చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై ఉంచి కర్రతో చపాతీ మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్తో చపాతీ పైన గుచ్చుతూ హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. అనంతరం చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే రాగిపిండితో క్రిస్పీ, టేస్టీ చిప్స్ సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
