తియ్యతియ్యని "డ్రై గులాబ్ జామూన్" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

సింపుల్​గా చేసుకునే డ్రై గులాబ్ జామూన్ రెసిపీ - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే రుచి అదుర్స్​!

Dry Gulab Jamun
Dry Gulab Jamun (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Dry Gulab Jamun Recipe in Telugu : నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే గులాబ్​ జామున్​ అంటే చాలా మందికి ఫేవరెట్. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా డ్రై గులాబ్​ జామూన్ ట్రై చేశారా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!​ ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేసి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా డ్రై గులాబ్ జామూన్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Dry Gulab Jamun
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికోవా - 300 గ్రాములు
  • మైదాపిండి - 125 గ్రాములు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • రోజ్ వాటర్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - ముప్పావు టీ స్పూన్
Dry Gulab Jamun
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 300 గ్రాముల పచ్చికోవా, 125 గ్రాముల మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​, ముప్పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా జామూన్​లను చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. పంచదార కరిగి పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక​ టీ స్పూన్ రోజ్​ వాటర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న జామూన్​లను కడాయికి సరిపడా వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి జామూన్​లను రెండువైపులా టర్న్​ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
Dry Gulab Jamun
కొబ్బరిపొడి (Getty Images)
  • జామూన్​లు దోరగా వేగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పంచదారం పాకంలో వేసి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అర గంట తర్వాత వీటిని గిన్నెలో వేసి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే కప్పులో అర కప్పు కొబ్బరిపొడి వేయాలి. ఇప్పుడు జామూన్​లను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని కొబ్బరిపొడిలో రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ ప్లేట్​లో వేయాలి.
Dry Gulab Jamun
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ డ్రై గులాబ్ జామూన్​ రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం ఈ గులాబ్​ జామూన్​లను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

