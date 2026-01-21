తియ్యతియ్యని "డ్రై గులాబ్ జామూన్" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
సింపుల్గా చేసుకునే డ్రై గులాబ్ జామూన్ రెసిపీ - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే రుచి అదుర్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 2:22 PM IST
Dry Gulab Jamun Recipe in Telugu : నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే గులాబ్ జామున్ అంటే చాలా మందికి ఫేవరెట్. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా డ్రై గులాబ్ జామూన్ ట్రై చేశారా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేసి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా డ్రై గులాబ్ జామూన్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికోవా - 300 గ్రాములు
- మైదాపిండి - 125 గ్రాములు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టీ స్పూన్లు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- రోజ్ వాటర్ - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - ముప్పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 300 గ్రాముల పచ్చికోవా, 125 గ్రాముల మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, ముప్పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా జామూన్లను చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. పంచదార కరిగి పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న జామూన్లను కడాయికి సరిపడా వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి జామూన్లను రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- జామూన్లు దోరగా వేగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పంచదారం పాకంలో వేసి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అర గంట తర్వాత వీటిని గిన్నెలో వేసి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే కప్పులో అర కప్పు కొబ్బరిపొడి వేయాలి. ఇప్పుడు జామూన్లను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని కొబ్బరిపొడిలో రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ డ్రై గులాబ్ జామూన్ రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం ఈ గులాబ్ జామూన్లను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
