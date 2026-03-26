కొత్త రెసిపీ "డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్ పాక్" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

ఇంట్లోనే నోరూరించే మైసూర్ పాక్ - ఇలా చేశారంటే స్వీట్ ​షాప్​ని మించిన టేస్ట్!

Dry Fruits Mysore Pak (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 12:30 PM IST

Dry Fruits Mysore Pak : మైసూర్​ పాక్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! దీని రుచి ఎంత బాగుంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే మెజార్టీ పీపుల్ ఎప్పుడు దీనిని తినాలన్నా మిఠాయి దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్​పాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే స్వీట్ షాప్​ని మించిన రుచి​తో గుల్లగా, మృదువుగా వస్తాయి. పైగా దీనికోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు ఈ విధానాన్ని ఫాలో అవుతూ మీ కుటుంబసభ్యుల నోరు తీపి చేయండి.

"శ్రీరామనవమి 2026" పానకం, వడపప్పు రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే అందరూ ఇష్టంగా తాగేస్తారు!

శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - రెండున్నర కప్పులు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకుల తరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండున్నర కప్పుల నెయ్యి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నెయ్యిని వేడి చేయాలి.
  • అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులను తరిగి ఉంచాలి.
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదారం కరిగి లేత పాకం వచ్చాక ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • శనగపిండి చక్కగా కలిశాక వేడి చేసి పెట్టుకున్న నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి. నెయ్యి మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా 2, 3 నిమిషాల గ్యాప్​లో వేయడం వల్ల బుడగలు వస్తుంటాయి. ఇలా బబుల్స్ రావడం వల్ల మైసూర్ పాక్ గుల్లగా వస్తుంది.
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో వేయాలి. ఆపైన బాదం జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకుల తరుగు వేసి 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత దీనిని మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్ ​పాక్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు కాస్త మందపాటి కడాయిని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పల్చని పాన్ తీసుకుంటే మైసూర్ పాక్ మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే శనగపిండిని తీసుకున్న కప్పుతో పంచదారను తీసుకోవాలి.
  • పంచదార కరిగి పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే, కరిగిన పాకాన్ని కొద్దిగా గరిటెతో తీసుకొని రెండు వేళ్లతో పట్టుకుని సాగదీస్తే తీగలా సాగాలి.
  • నెయ్యి వేడిగా లేకపోతే మైసూర్ గుల్లగా, పర్ఫెక్ట్​గా రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.

నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో పది రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!

సూపర్​ టేస్ట్​తో "పాలు పుట్నాల పాయసం" - స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్​!

