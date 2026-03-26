కొత్త రెసిపీ "డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్ పాక్" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!
ఇంట్లోనే నోరూరించే మైసూర్ పాక్ - ఇలా చేశారంటే స్వీట్ షాప్ని మించిన టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 12:30 PM IST
Dry Fruits Mysore Pak : మైసూర్ పాక్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! దీని రుచి ఎంత బాగుంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే మెజార్టీ పీపుల్ ఎప్పుడు దీనిని తినాలన్నా మిఠాయి దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్పాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే స్వీట్ షాప్ని మించిన రుచితో గుల్లగా, మృదువుగా వస్తాయి. పైగా దీనికోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు ఈ విధానాన్ని ఫాలో అవుతూ మీ కుటుంబసభ్యుల నోరు తీపి చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - రెండున్నర కప్పులు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకుల తరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండున్నర కప్పుల నెయ్యి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నెయ్యిని వేడి చేయాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదారం కరిగి లేత పాకం వచ్చాక ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పుల శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- శనగపిండి చక్కగా కలిశాక వేడి చేసి పెట్టుకున్న నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి. నెయ్యి మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా 2, 3 నిమిషాల గ్యాప్లో వేయడం వల్ల బుడగలు వస్తుంటాయి. ఇలా బబుల్స్ రావడం వల్ల మైసూర్ పాక్ గుల్లగా వస్తుంది.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్లో వేయాలి. ఆపైన బాదం జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకుల తరుగు వేసి 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత దీనిని మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే డ్రైఫ్రూట్స్ మైసూర్ పాక్ రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు కాస్త మందపాటి కడాయిని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పల్చని పాన్ తీసుకుంటే మైసూర్ పాక్ మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే శనగపిండిని తీసుకున్న కప్పుతో పంచదారను తీసుకోవాలి.
- పంచదార కరిగి పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే, కరిగిన పాకాన్ని కొద్దిగా గరిటెతో తీసుకొని రెండు వేళ్లతో పట్టుకుని సాగదీస్తే తీగలా సాగాలి.
- నెయ్యి వేడిగా లేకపోతే మైసూర్ గుల్లగా, పర్ఫెక్ట్గా రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
