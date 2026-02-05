తియ్యతియ్యగా "డ్రైఫ్రూట్స్ మిక్చర్" - హెల్త్కు మంచిది కూడా - టేస్ట్ మార్వలెస్!
- చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు, బాలింతలకు ఆరోగ్యానిచ్చే హెల్దీ రెసిపీ - తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే!
Published : February 5, 2026 at 5:11 PM IST
Tasty Dry Fruits Mixture: ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్నాక్ రెసిపీలలో మిక్చర్ ఒకటి. కారం కారంగా ఉండే దీనిని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా స్వీట్ మిక్చర్ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్ కలిపి చేసుకునే ఈ రెసిపీ పిల్లలు, పెద్దల హెల్త్కు చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా బాలింతలు కూడా ఈ రెసిపీని ఎంచక్కా తినొచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని డ్రైఫ్రూట్స్ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎండు ఖర్జురాలు - 120 గ్రాములు
- బాదం పప్పులు - 80 గ్రాములు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - 60 గ్రాములు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి తురుము - 1 కప్పు
- పుచ్చ పప్పు - పావు కప్పు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- కిస్మిస్ - పావు కప్పు
- గోంద్ - 50 గ్రాములు
- శొంఠి పొడి - అర టీస్పూన్
- బ్రౌన్ షుగర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఎండు ఖర్జూరాల్లోని గింజలు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు బాదం పప్పులు వేసి ఓ మూడునాలుగు నిమిషాల పాటు అంటే బాదం తొక్కపై ముడతలు వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెంటనే నీటిని వడకట్టాలి.
- అనంతరం బాదంను ఓ క్లాత్ మీద ఉంచి రుద్దితే పొట్టు ఊడి వస్తుంది. బాదం పప్పులపై పొట్టు మొత్తం తీసేసి ఒక్కో పప్పును రెండు ముక్కలుగా చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి 1 టీస్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పొట్టు తీసిన బాదం పలుకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో యించాలి.
- బాదం పలుకులు సగం మేర వేగినాక జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూనే వేయించాలి.
- బాదం, జీడిపప్పులు మంచిగా వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్ను టిష్యూ క్లాత్తో తుడిచి పొయ్యి మీద ఉంచి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి పుచ్చపప్పు, నువ్వులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి.
- ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్ వేగినాక వీటిని ముందే వేయించుకున్న బాదం మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
- మరోసారి పాన్ను తుడిచి స్టవ్ మీద పెట్టి ఇంకో టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కిస్మిస్లు వేసుకోవాలి.
- వీటిని కూడా చక్కగా వేయించుకున్నాక బాదం మిశ్రమంలోకి తీసుకోవాలి. ఇంకోసారి అదే పాన్లో మరో టీస్పూన్ నెయ్యి వేసి గోంద్ వేసి మంచిగా కలుపుతూ వేయించాలి.
- గోంద్ చక్కగా పొంగుతూ వేగినాక ఓ చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- చివరగా అదే పాన్లో మరికాస్త నెయ్యి వేసి ముందే కట్ చేసుకున్న ఎండు ఖర్జూరాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవి బాగా వేగినాక శొంఠి పొడి వేసి మరికాసేపు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బాదం మిక్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన గోంద్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
- ఇలా బాదం మిశ్రమంలోకి నువ్వులు, కిస్మిస్, ఎండు ఖర్జూరాలు, గ్రైండ్ చేసిన గోంద్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా బ్రౌన్ షుగర్ చల్లుకుని ఓసారి కలిపి తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే డ్రైఫ్రూట్స్ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ప్రత్యేకంగా బెల్లం, పంచదార వంటివి ఏమీ వాడాల్సిన పనిలేదు. ఎండు ఖర్జూరాలు, కిస్మిస్ స్వీట్ సరిపోతుంది. బ్రౌన్ షుగర్ కూడా కేవలం ఆప్షనల్ మాత్రమే.
- ఈ రెసిపీ కోసం వాడే పదార్థాలు అన్నింటినీ కేవలం లో-ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. అప్పుడే మిక్చర్ రుచి బాగుంటుంది.
- నువ్వుల ప్లేస్లో అవసరమైతే గసగసాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
