Tasty Dry Fruits Mixture: ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్నాక్ రెసిపీలలో మిక్చర్ ఒకటి. కారం కారంగా ఉండే దీనిని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా స్వీట్​ మిక్చర్​ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్​ కలిపి చేసుకునే ఈ రెసిపీ పిల్లలు, పెద్దల హెల్త్​కు చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా బాలింతలు కూడా ఈ రెసిపీని ఎంచక్కా తినొచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని డ్రైఫ్రూట్స్​ మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండు ఖర్జురాలు - 120 గ్రాములు
  • బాదం పప్పులు - 80 గ్రాములు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 60 గ్రాములు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి తురుము - 1 కప్పు
  • పుచ్చ పప్పు - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • కిస్​మిస్​ - పావు కప్పు
  • గోంద్​ - 50 గ్రాములు
  • శొంఠి పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బ్రౌన్​ షుగర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఎండు ఖర్జూరాల్లోని గింజలు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు బాదం పప్పులు వేసి ఓ మూడునాలుగు నిమిషాల పాటు అంటే బాదం తొక్కపై ముడతలు వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వెంటనే నీటిని వడకట్టాలి.
  • అనంతరం బాదంను ఓ క్లాత్​ మీద ఉంచి రుద్దితే పొట్టు ఊడి వస్తుంది. బాదం పప్పులపై పొట్టు మొత్తం తీసేసి ఒక్కో పప్పును రెండు ముక్కలుగా చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 1 టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పొట్టు తీసిన బాదం పలుకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో యించాలి.
  • బాదం పలుకులు సగం మేర వేగినాక జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూనే వేయించాలి.
  • బాదం, జీడిపప్పులు మంచిగా వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​ను టిష్యూ క్లాత్​తో తుడిచి పొయ్యి మీద ఉంచి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి పుచ్చపప్పు, నువ్వులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లోనే వేయించాలి.
Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (Getty Images)
  • ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్​ వేగినాక వీటిని ముందే వేయించుకున్న బాదం మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
  • మరోసారి పాన్​ను తుడిచి స్టవ్​ మీద పెట్టి ఇంకో టీ స్పూన్​ నెయ్యి వేసి కిస్​మిస్​లు వేసుకోవాలి.
  • వీటిని కూడా చక్కగా వేయించుకున్నాక బాదం మిశ్రమంలోకి తీసుకోవాలి. ఇంకోసారి అదే పాన్​లో మరో టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసి గోంద్​ వేసి మంచిగా కలుపుతూ వేయించాలి.
  • గోంద్​ చక్కగా పొంగుతూ వేగినాక ఓ చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (ETV Bharat)
  • చివరగా అదే పాన్​లో మరికాస్త నెయ్యి వేసి ముందే కట్​ చేసుకున్న ఎండు ఖర్జూరాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇవి బాగా వేగినాక శొంఠి పొడి వేసి మరికాసేపు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి బాదం మిక్స్​లో యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన గోంద్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా బాదం మిశ్రమంలోకి నువ్వులు, కిస్​మిస్​, ఎండు ఖర్జూరాలు, గ్రైండ్​ చేసిన గోంద్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా బ్రౌన్​ షుగర్​ చల్లుకుని ఓసారి కలిపి తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే డ్రైఫ్రూట్స్​ మిక్చర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dry Fruits Mixture
Dry Fruits Mixture (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ స్వీట్​ రెసిపీ కోసం ప్రత్యేకంగా బెల్లం, పంచదార వంటివి ఏమీ వాడాల్సిన పనిలేదు. ఎండు ఖర్జూరాలు, కిస్​మిస్​ స్వీట్​ సరిపోతుంది. బ్రౌన్​ షుగర్​ కూడా కేవలం ఆప్షనల్​ మాత్రమే.
  • ఈ రెసిపీ కోసం వాడే పదార్థాలు అన్నింటినీ కేవలం లో-ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. అప్పుడే మిక్చర్​ రుచి బాగుంటుంది.
  • నువ్వుల ప్లేస్​లో అవసరమైతే గసగసాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

