కమ్మని "దోసకాయ పప్పు పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే అడిగి మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే దోసకాయ పప్పు పులుసు - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతం!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 12:17 PM IST

Dosakaya Pappu Pulusu Making : దోసకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఎక్కువగా పప్పు, ఫ్రై వంటివి చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా దోసకాయ పప్పు పులుసు కర్రీని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి. మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అంతేకాక, చపాతీ, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్! పైగా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రుచికరమైన దోసకాయ పప్పు పులుసు కర్రీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకు అవసరైన పదార్థాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • దోసకాయలు - 3
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బెల్లం - కొంచెం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
దోసకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు దోసకాయలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
టమోటాలు (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో 8 పచ్చిమిర్చి, తరిగి పెట్టుకున్న కొన్ని దోసకాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తటి పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం ఉప్పు, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న దోసకాయ పేస్ట్, తీసి ఉంచిన చింతపండు రసం వేసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఉడికించిన కందిపప్పు మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు, కొద్దిగా బెల్లం వేసి కలిపి ఉడకనివ్వాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • చివరన కొత్తిమీర యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే దోసకాయ పప్పు పులుసు తయారైనట్లే!

