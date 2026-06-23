నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దహీ ఇడ్లీ" - ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
మార్నింగ్ టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఈ విధంగా చేస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:28 AM IST
Perugu Idli Making Process : పెరుగు వడలు చాలా మందికి ఇష్టమైన రెసిపీ. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో రెగ్యులర్గా దీనిని ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే మరి మీరు ఎప్పుడైనా దహీ ఇడ్లీ తిన్నారా? లేకపోతే ఓసారి ఈ విధంగా చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా చేసే ఇడ్లీలు అంటే నచ్చని వారు అప్పటికప్పుడు ఇలా వీటిని చేసుకోండి. చూడటానికి కలర్ఫుల్గా ఉండటమే కాకుండా, అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతాయి. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఉంటే కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
- ఇడ్లీలు - 6
- పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 12
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- దానిమ్మ గింజలు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 1
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఎండుమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో దానిమ్మ గింజలు తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కేజీ పెరుగు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలుగా లేకుండా కలపాలి. ఆపై ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార యాడ్ చేసి స్మూత్ క్రీమ్ వచ్చే విధంగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మూతపెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 12 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లోకి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక ఎండుమిర్చి వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- తాలింపు దినుసులు వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లో ఆరు ఇడ్లీలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న ఇడ్లీలు చల్లాగా లేదా గట్టిగా అయితే వాటిపై లైట్గా వాటర్ చల్లి తీసుకోవాలి.
- ఎందుకంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు వాటి మీద పెరుగు పోస్తే ఇడ్లీలు పెరుగును పీల్చి ఇంకా గట్టిగా అవుతాయి. అందుకే ఇవి మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఈ ఇడ్లీల మీద ఫ్రిజ్లో ఉంచిన పెరగు మిశ్రమం పోయాలి. ఆ తర్వాత తాలింపు మిశ్రమం, ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు పలుకులు, పావు కప్పు దానిమ్మ గింజలు వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీ దహీ ఇడ్లీ సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- దీన్ని నేరుగా తినొచ్చు లేదంటే మరికొద్దిసేపు ఫ్రిజ్లో ఉంచి తినవచ్చు.
చిట్కాలు :
- పెరుగు అనేది రుచికరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పుల్లగా ఉంటే ఇడ్లీలు అంత టేస్టీగా ఉండవు.
- కావాలంటే కీరా, క్యారెట్ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
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