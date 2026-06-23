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నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దహీ ఇడ్లీ" - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

మార్నింగ్ టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఈ విధంగా చేస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Dahi Idli
Dahi Idli (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:28 AM IST

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Perugu Idli Making Process : పెరుగు వడలు చాలా మందికి ఇష్టమైన రెసిపీ. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో రెగ్యులర్​గా దీనిని ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే మరి మీరు ఎప్పుడైనా దహీ ఇడ్లీ తిన్నారా? లేకపోతే ఓసారి ఈ విధంగా చేశారంటే టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. రెగ్యులర్​గా చేసే ఇడ్లీలు అంటే నచ్చని వారు అప్పటికప్పుడు ఇలా వీటిని చేసుకోండి. చూడటానికి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటమే కాకుండా, అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతాయి. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఉంటే కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.​

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Dahi Idli
ఇడ్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
  • ఇడ్లీలు - 6
  • పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 12
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • దానిమ్మ గింజలు - పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 1
Dahi Idli
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఎండుమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో దానిమ్మ గింజలు తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కేజీ పెరుగు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలుగా లేకుండా కలపాలి. ఆపై ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార యాడ్ చేసి స్మూత్​ క్రీమ్​ వచ్చే విధంగా మిక్స్​ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మూతపెట్టి ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి.
Dahi Idli
దానిమ్మ గింజలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత 12 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లోకి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక ఎండుమిర్చి వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • తాలింపు దినుసులు వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
Dahi Idli
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్లో ఆరు ఇడ్లీలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న ఇడ్లీలు చల్లాగా లేదా గట్టిగా అయితే వాటిపై లైట్​గా వాటర్​ చల్లి తీసుకోవాలి.
  • ఎందుకంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు వాటి మీద పెరుగు పోస్తే ఇడ్లీలు పెరుగును పీల్చి ఇంకా గట్టిగా అవుతాయి. అందుకే ఇవి మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Dahi Idli
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఈ ఇడ్లీల మీద ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన పెరగు మిశ్రమం పోయాలి. ఆ తర్వాత తాలింపు మిశ్రమం, ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు పలుకులు, పావు కప్పు దానిమ్మ గింజలు వేసి గార్నిష్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీ దహీ ఇడ్లీ సిద్ధంగా ఉంటుంది.
  • దీన్ని నేరుగా తినొచ్చు లేదంటే మరికొద్దిసేపు ఫ్రిజ్​లో ఉంచి తినవచ్చు.

చిట్కాలు :

  • పెరుగు అనేది రుచికరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పుల్లగా ఉంటే ఇడ్లీలు అంత టేస్టీగా ఉండవు.
  • కావాలంటే కీరా, క్యారెట్​ తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

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THAYIR IDLI RECIPE IN TELUGU
పెరుగు ఇడ్లీలు తయారీ విధానం
PERUGU IDLI MAKING PROCESS
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DAHI IDLI

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