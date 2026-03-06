ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీ "కీరాదోస రైస్​" - పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

- కీరాదోసను నేరుగా తింటున్నారా? - ఇలా ఓసారి స్పెషల్​ రైస్​ చేసుకోండి - టేస్టీగా ఉంటుంది!

Tasty Cucumber Rice
Tasty Cucumber Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 11:04 AM IST

Tasty Cucumber Rice : వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో కీరాదోస ఒకటి. చాలా మంది దీనిని రెగ్యులర్​గా తింటుంటారు. అయితే, ఇకపై కీరాదోసను నేరుగా తినకుండా ఈ స్టైల్లో రైస్​ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు లంచ్​బాక్స్​లు తినడానికి మారాం చేస్తుంటే వాళ్లకు ఓసారి ఈ రైస్ పెడితే మెతుకు మిగలకుండా తింటారు. బ్యాచిలర్స్​ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి కీరాదోస రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Cucumber Rice
Cucumber Rice (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కీరాదోసకాయలు - 2
  • నూనె - 3 టీస్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినపగుండ్లు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 1 కప్పు
Cucumber Rice
Cucumber Rice (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బియ్యాన్ని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పొడిపొడిగా ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
  • కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసినాక సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని కాటన్​ క్లాత్​లోకి వేసి గట్టిగా పిండుతూ వాటర్​ను సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
Cucumber Rice
Cucumber Rice (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ తురుమును పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కనుంచాలి. అదే విధంగా తాజా పచ్చి కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు మగ్గినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
Cucumber Rice
Cucumber Rice (Getty Images)
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయల తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయల తరుగు లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి వేసి కలిపినాక కీరాదోస తురుము వేసి కలుపుకోవాలి. మసాలా మిశ్రమం మొత్తం కీరా తురుముకు పట్టినాక ఉడికించిన అన్నం వేసి కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే కీరాదోస రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Cucumber Rice
Cucumber Rice (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కీరాదోసలో వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని అలానే నేరుగా వేసుకుంటే అన్నం ముద్దగా అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే అందులోని వాటర్​ కంటెంట్​ను తీసేసి పొడిపొడిగా చేసుకుని వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీ కోసం బాస్మతీ బియ్యం లేదా నార్మల్​ బియ్యం యూజ్​ చేయవచ్చు. పచ్చి కొబ్బరి లేకుంటే ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీలో ప్రత్యేకంగా ఎండుకారం వేయలేదు, కాబట్టి పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

