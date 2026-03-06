టేస్టీ టేస్టీ "కీరాదోస రైస్" - పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
- కీరాదోసను నేరుగా తింటున్నారా? - ఇలా ఓసారి స్పెషల్ రైస్ చేసుకోండి - టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : March 6, 2026 at 11:04 AM IST
Tasty Cucumber Rice : వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో కీరాదోస ఒకటి. చాలా మంది దీనిని రెగ్యులర్గా తింటుంటారు. అయితే, ఇకపై కీరాదోసను నేరుగా తినకుండా ఈ స్టైల్లో రైస్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు లంచ్బాక్స్లు తినడానికి మారాం చేస్తుంటే వాళ్లకు ఓసారి ఈ రైస్ పెడితే మెతుకు మిగలకుండా తింటారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి కీరాదోస రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కీరాదోసకాయలు - 2
- నూనె - 3 టీస్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినపగుండ్లు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- బియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బియ్యాన్ని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పొడిపొడిగా ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
- కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేసినాక సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని కాటన్ క్లాత్లోకి వేసి గట్టిగా పిండుతూ వాటర్ను సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తురుమును పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అదే విధంగా తాజా పచ్చి కొబ్బరిని సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు మగ్గినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయల తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయల తరుగు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి వేసి కలిపినాక కీరాదోస తురుము వేసి కలుపుకోవాలి. మసాలా మిశ్రమం మొత్తం కీరా తురుముకు పట్టినాక ఉడికించిన అన్నం వేసి కలుపుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే కీరాదోస రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కీరాదోసలో వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని అలానే నేరుగా వేసుకుంటే అన్నం ముద్దగా అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే అందులోని వాటర్ కంటెంట్ను తీసేసి పొడిపొడిగా చేసుకుని వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీ కోసం బాస్మతీ బియ్యం లేదా నార్మల్ బియ్యం యూజ్ చేయవచ్చు. పచ్చి కొబ్బరి లేకుంటే ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీలో ప్రత్యేకంగా ఎండుకారం వేయలేదు, కాబట్టి పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
