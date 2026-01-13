ETV Bharat / offbeat

Onion Bonda
Onion Bonda (Getty Images)
Crispy Onion Bonda Recipe : ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో చాలా మందికి వేడివేడిగా స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ మంది ఉల్లిపాయలతో పకోడీని ప్రిపేర్ చేసి తింటారు. కానీ ఈసారి వీటితో వెరైటీగా కరకరలాడే ఆనియన్ బోండాని ట్రై చేయండి. ఇది రొటీన్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన రుచినిస్తుంది. పైగా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆయిల్​ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతుంది! ఈ బోండాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తిని టీ లేదా కాఫీ తాగితే సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి ఈ అద్దిరిపోయే ఈ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Onion Bonda
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • పుదీనా - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మైదాపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Onion Bonda
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో ఉల్లిపాయలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ యాడ్ చేసి ఆనియన్స్ బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి వేసి బాగా కలపాలి.
Onion Bonda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చిన్నచిన్న బోండాల మాదిరిగా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఇప్పుడు బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్​లో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Onion Bonda
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇక అంతే కరకరలాడే ఉల్లి బోండాలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
Onion Bonda
కారం (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి.

