పాకం పట్టకుండానే "కొబ్బరి లడ్డూలు" - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు!
పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే కొబ్బరి లడ్డూలు - సింపుల్గా ఇలా ఇంట్లోనే చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 12:10 PM IST
Kobbari Laddu Recipe : పచ్చికొబ్బరిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో చట్నీ లేదా లడ్డూలు వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా తియ్యగా ఉండే లడ్డూలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే సాధారణంగా ఇవి చేయాలంటే పాకం పట్టాలి. కానీ మీకు తెలుసా? పాకం లేకుండానే వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
- నెయ్యి - సరిపడా
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- బెల్లం తురుము - 300 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
- పచ్చికొబ్బరి తురుము వేగిన తర్వాత 300 గ్రాముల బెల్లం తురుము యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. బెల్లం కరిగి మిశ్రమం దగ్గరకి అయ్యేవరకు ఉడకనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సూపర్ టేస్టీ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
చిట్కాలు:
- పచ్చికొబ్బరిని మరీ మెత్తగా మిక్సీ పడితే లడ్డూలు అంత రుచిగా రావు. కాబట్టి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- కొబ్బరి తురుము ఎంత తీసుకుంటే అందులో సగానికి బెల్లం తురుము తీసుకోవాలి. అప్పుడే వీటి రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు తీపి ఎక్కువ కావాలంటే బెల్లాన్ని పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- బెల్లం కరిగి మిశ్రమం దగ్గర పడేందుకు కాస్త టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి నిదానంగా కలుపుతూ చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
