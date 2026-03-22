పాకం పట్టకుండానే "కొబ్బరి లడ్డూలు" - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు!

Kobbari Laddu (Getty Images)
Published : March 22, 2026 at 12:10 PM IST

Kobbari Laddu Recipe : పచ్చికొబ్బరిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో చట్నీ లేదా లడ్డూలు వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా తియ్యగా ఉండే లడ్డూలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే సాధారణంగా ఇవి చేయాలంటే పాకం పట్టాలి. కానీ మీకు తెలుసా? పాకం లేకుండానే వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కరకరలాడే "చికెన్ సమోసాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • బెల్లం తురుము - 300 గ్రాములు
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
నెయ్యి (Getty Images)
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము వేగిన తర్వాత 300 గ్రాముల బెల్లం తురుము యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. బెల్లం కరిగి మిశ్రమం దగ్గరకి అయ్యేవరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
యాలకులు (Getty Images)
  • కొబ్బరి మిశ్రమం కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సూపర్​ టేస్టీ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

చిట్కాలు:

  • పచ్చికొబ్బరిని మరీ మెత్తగా మిక్సీ పడితే లడ్డూలు అంత రుచిగా రావు. కాబట్టి కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • కొబ్బరి తురుము ఎంత తీసుకుంటే అందులో సగానికి బెల్లం తురుము తీసుకోవాలి. అప్పుడే వీటి రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు తీపి ఎక్కువ కావాలంటే బెల్లాన్ని పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • బెల్లం కరిగి మిశ్రమం దగ్గర పడేందుకు కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి నిదానంగా కలుపుతూ చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది.

జోధ్​పుర్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి!

నోరూరించే "నీలగిరి చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

