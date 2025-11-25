ETV Bharat / offbeat

కొబ్బరితో ఇలా "కేక్​" చేయండి - ఎగ్స్​, ఓవెన్​ లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్​!

- కొబ్బరితో పచ్చడి, లడ్డూలు కామన్, ఇలా కేక్​ చేసుకోండి - పిల్లలకు తెగ నచ్చేస్తుంది!

Tasty Coconut Cake Recipe
Tasty Coconut Cake Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Tasty Coconut Cake Recipe: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజారిటీ పీపుల్​ చేసే వంటకం పచ్చడి. అది కాదంటే కొబ్బరి లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కొబ్బరితో ఎంతో రుచికరంగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కేక్​ను కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ గురించి అస్సలు చెప్పక్కర్లేదు. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పైగా ఈ కేక్​ తయారీ కోసం ఎగ్స్​, ఓవెన్​ వంటివి అవసరం లేదు. బర్త్​డే, పెళ్లిరోజు వంటి స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు బేకరీ నుంచి కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి కేక్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Coconut Cake
మైదా పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - పావు కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • పంచదార - అర కప్పు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • మైదా పిండి - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ పౌడర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • పాలు - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • బాదం - 4
  • జీడిపప్పు - 4
  • పిస్తా పప్పులు - 4
Coconut Cake
పచ్చి కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ కేక్​కు కావాల్సిన కొబ్బరి తురుము రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని తురిమి ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టాలి. అలాగే జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా పప్పులను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి నూనె, పెరుగు వేసి ఉండలు, పలుకులు అనేవి లేకుండా క్రీమీ టెక్చర్​ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Coconut Cake
పంచదార (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి పంచదార, వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసి కలుపుకోవాలి. పంచదార పూర్తిగా కరగాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి మైదా పిండి, బేకింగ్​ సోడా, బేకింగ్​ పౌడర్​ జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • షుగర్​ పూర్తిగా మెల్ట్​ అయినప్పుడు జల్లించిన మైదా పిండి, బేకింగ్​ సోడా, బేకింగ్​ పౌడర్​ను యాడ్​ చేసుకుని అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి.
Coconut Cake
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి పాలు పోసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా ముప్పావు కప్పు తాజా కొబ్బరి తురుము వేసి ఒకటే డైరెక్షన్​లో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. ఇలా మిక్స్​ చేసుకోవడం వల్ల పిండి కుక్​ అయినప్పుడు కేక్​ సాఫ్ట్​గా వస్తుంది.
  • ఇప్పుడు ఏదైనా షేప్​లో ఉన్న బేకింగ్​ ట్రే తీసుకుని లోపలి భాగాన్ని నెయ్యితో గ్రీజ్​ చేసుకోవాలి.
  • అడుగున బటర్​ పేపర్​ ఉంచి మరోసారి నెయ్యి అప్లై చేసి కలిపి పెట్టిన మైదా, కొబ్బరి మిక్స్​ను పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Coconut Cake
పాలు (Getty Images)
  • కేక్​ మిశ్రమంపైన మిగిలిన పావు కప్పు కొబ్బరి తురుమును చల్లుకోవాలి. అలాగే కట్​ చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్​ను కూడా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పు కలిగిన గిన్నె పెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్​ లేదా ప్లేట్​ను బోర్లించి పెట్టి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల ప్రీహీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి బేకింగ్​ ట్రేను ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 30 నుంచి 35 నిమిషాల పాటు బేక్​ చేసుకోవాలి.
Coconut Cake
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • టైమ్​ అయిన తర్వాత టూత్​పిక్​ లేదా చాకు గుచ్చి చూస్తే ఉడికిందో లేదో తెలిసిద్ది. ఎలాగంటే చాకుతో గుచ్చినప్పుడు అది నార్మల్​గా వస్తే కుక్​ అయినట్లు, అలాకాకుండా చాకుకు పిండి మిశ్రమం అంటుకుంటే ఉడకనట్లే. ఇలాంటి సమయంలో మరో 5 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • కేక్​ తయారైన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ట్రేను తీసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసి కట్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి కేక్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut Cake
కొబ్బరి కేక్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మైదా పిండిని ఎంత కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే కొబ్బరి తురుమును అంతే తీసుకోవాలి. మైదా వద్దనుకుంటే గోధుమపిండిని తీసుకోవచ్చు.
  • కేక్​ చేసేటప్పుడు పిండిని ఎప్పుడైనా సరే ఒకటే డైరెక్షన్​లో కలుపుకోవాలి. పెరుగు మిశ్రమంలో పంచదార వేసినప్పుడు కరగడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి దాని ప్లేస్​లో పంచదార పొడి యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.

CAKE WITH COCONUT
TASTY COCONUT CAKE RECIPE
KOBBARI CAKE RECIPE
కొబ్బరి కేక్​ ఎలా చేయాలి
TASTY COCONUT CAKE RECIPE

