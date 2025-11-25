కొబ్బరితో ఇలా "కేక్" చేయండి - ఎగ్స్, ఓవెన్ లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!
- కొబ్బరితో పచ్చడి, లడ్డూలు కామన్, ఇలా కేక్ చేసుకోండి - పిల్లలకు తెగ నచ్చేస్తుంది!
Published : November 25, 2025 at 2:20 PM IST
Tasty Coconut Cake Recipe: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజారిటీ పీపుల్ చేసే వంటకం పచ్చడి. అది కాదంటే కొబ్బరి లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కొబ్బరితో ఎంతో రుచికరంగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కేక్ను కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ గురించి అస్సలు చెప్పక్కర్లేదు. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పైగా ఈ కేక్ తయారీ కోసం ఎగ్స్, ఓవెన్ వంటివి అవసరం లేదు. బర్త్డే, పెళ్లిరోజు వంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు బేకరీ నుంచి కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని కొబ్బరి కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - పావు కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - అర టీస్పూన్
- మైదా పిండి - 1 కప్పు
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పాలు - పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- బాదం - 4
- జీడిపప్పు - 4
- పిస్తా పప్పులు - 4
తయారీ విధానం:
- ఈ కేక్కు కావాల్సిన కొబ్బరి తురుము రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని తురిమి ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టాలి. అలాగే జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా పప్పులను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి నూనె, పెరుగు వేసి ఉండలు, పలుకులు అనేవి లేకుండా క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి పంచదార, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి కలుపుకోవాలి. పంచదార పూర్తిగా కరగాలి.
- ఇప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి మైదా పిండి, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ జల్లించి తీసుకోవాలి.
- షుగర్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయినప్పుడు జల్లించిన మైదా పిండి, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ను యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి పాలు పోసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా ముప్పావు కప్పు తాజా కొబ్బరి తురుము వేసి ఒకటే డైరెక్షన్లో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల పిండి కుక్ అయినప్పుడు కేక్ సాఫ్ట్గా వస్తుంది.
- ఇప్పుడు ఏదైనా షేప్లో ఉన్న బేకింగ్ ట్రే తీసుకుని లోపలి భాగాన్ని నెయ్యితో గ్రీజ్ చేసుకోవాలి.
- అడుగున బటర్ పేపర్ ఉంచి మరోసారి నెయ్యి అప్లై చేసి కలిపి పెట్టిన మైదా, కొబ్బరి మిక్స్ను పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- కేక్ మిశ్రమంపైన మిగిలిన పావు కప్పు కొబ్బరి తురుమును చల్లుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్ను కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పు కలిగిన గిన్నె పెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్ లేదా ప్లేట్ను బోర్లించి పెట్టి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి బేకింగ్ ట్రేను ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 30 నుంచి 35 నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి.
- టైమ్ అయిన తర్వాత టూత్పిక్ లేదా చాకు గుచ్చి చూస్తే ఉడికిందో లేదో తెలిసిద్ది. ఎలాగంటే చాకుతో గుచ్చినప్పుడు అది నార్మల్గా వస్తే కుక్ అయినట్లు, అలాకాకుండా చాకుకు పిండి మిశ్రమం అంటుకుంటే ఉడకనట్లే. ఇలాంటి సమయంలో మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- కేక్ తయారైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ట్రేను తీసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసి కట్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి కేక్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మైదా పిండిని ఎంత కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే కొబ్బరి తురుమును అంతే తీసుకోవాలి. మైదా వద్దనుకుంటే గోధుమపిండిని తీసుకోవచ్చు.
- కేక్ చేసేటప్పుడు పిండిని ఎప్పుడైనా సరే ఒకటే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. పెరుగు మిశ్రమంలో పంచదార వేసినప్పుడు కరగడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి దాని ప్లేస్లో పంచదార పొడి యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
