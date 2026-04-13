సూపర్ టేస్టీ "కొబ్బరి బిస్కెట్లు" - ఓవెన్ లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
టేస్టీ, క్రంచీ బిస్కెట్స్ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:05 PM IST
Coconut Biscuits in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో బిస్కెట్లు ఒకటి! ఈ క్రమంలోనే బయట దుకాణాల్లో ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి బిస్కెట్లు. అంతేకాక ఓవెన్తో పని లేకుండా ఎవరైనా వీటిని సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కరకరలాడుతూ మంచి టేస్ట్గా ఉండే ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఇక టీలోకి మరింత రుచినిస్తాయి. మరీ టేస్టీటేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కమ్మని "కొత్తిమీర కొబ్బరి రైస్" - లంచ్బాక్స్ల్లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- యాలకులు - 4
- నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్లో ముప్పావు కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలకులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పంచదార మిశ్రమం, ముప్పావు కప్పు నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే కప్పు ఎండుకొబ్బరి పొడి, కప్పు గోధుమపిండి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలిపి మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆరు నిమిషాల అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని చేతితో బిస్కెట్ మాదిరిగా చేయాలి. ఆపైన కొబ్బరి పొడిలో ముంచి నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లో వేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో స్టాండ్ పెట్టాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేయాలి.
- 5 నిమిషాల అనంతరం బిస్కెట్లు ఉన్న ప్లేట్ పెట్టి పైన మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ప్లేట్ను బయటకు తీసి చల్లారేంతవరకు అలాగే వదిలేయాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత బిస్కెట్లను తీసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే నోరూరించే కొబ్బరి బిస్కెట్లు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ బిస్కెట్లను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే పదిహేను రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
- మీరు ఈ బిస్కెట్లను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పంచదార, ఎండుకొబ్బరి పొడితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
'గంజి' కదా అని వదిలేస్తున్నారా? - ఉపవాసం టైంలో ఇలా చేశారంటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
'జీడిపప్పు, కాకరకాయ కారం ఫ్రై' - ఇలా చేశారంటే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!