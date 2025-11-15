నోరూరించే "చోలే కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు - అన్నం, చపాతీ, పరోటాల్లోకి సూపర్!
- కాబూలీ శనగలతో పకోడీ, సలాడ్ చేసుకుని తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా కర్రీ చేసుకోండి, సూపర్ టేస్టీ!
Published : November 15, 2025 at 3:03 PM IST
Tasty Chole Curry: కాబూలీ శనగలు.. ఇవి తక్కువ కెలోరీలతో ఎక్కువ పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని చోలే భాతూరే, చాట్ వంటివాటిల్లో ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా వీటిని ఉడికించి సలాడ్ రూపంలోనూ తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఓసారి కర్రీ చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పైగా ఎలాగూ కార్తికమాసం కాబట్టి.. ఉల్లి, వెల్లుల్లి తినని వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. అలాగే ఈ కర్రీలో మసాలా పేస్ట్ వేసి చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కాబూలీ శనగలతో మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కాబూలీ శనగలు - అర కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటా - 2
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- జీడిపప్పు పలుకులు - 20
- పెరుగు - అర కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి కాబూలీ శనగలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 6 గంటల పాటు లేదంటే రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే మరోగిన్నెలోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- శనగలు నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి వాటిని ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన జీడిపప్పు, పెరుగు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. టమాటాలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్ మగ్గి నూనెలో పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన శనగలను నీటితో సహా వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి గరం మసాలా వేసి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లోనే మగ్గించుకోవాలి.
- గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చోలే కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజు రాత్రే శనగలు, జీడిపప్పును నానబెట్టుకోవాలి. అదే సాయంత్రం చేయాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే సరిపోతుంది.
- మసాలా పేస్ట్ కోసం కాకుండా మరికొన్ని జీడిపప్పు పలుకులను నానబెట్టి చోలే వేసుకునేటప్పుడు వీటిని యాడ్ చేసుకుంటే కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
- కొత్తిమీరతో పాటు చిటికెడు కసూరీ మేథీ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల రుచి మరింత బాగుంటుంది.
- మైదా బోండాలు వద్దు, కరకరలాడే ఉల్లి బోండాలు చేసుకోండి - సూపర్ టేస్ట్!
ఉసిరికాయతో అద్దిరిపోయే "ఖట్టా మీఠా"! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు