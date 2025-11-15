Bihar Election Results 2025

నోరూరించే "చోలే కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు - అన్నం, చపాతీ, పరోటాల్లోకి సూపర్​!

- కాబూలీ శనగలతో పకోడీ, సలాడ్​ చేసుకుని తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా కర్రీ చేసుకోండి, సూపర్ టేస్టీ!

Tasty Chole Curry
Tasty Chole Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Tasty Chole Curry: కాబూలీ శనగలు.. ఇవి తక్కువ కెలోరీలతో ఎక్కువ పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని చోలే భాతూరే, చాట్​ వంటివాటిల్లో ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా వీటిని ఉడికించి సలాడ్​ రూపంలోనూ తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఓసారి కర్రీ చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పైగా ఎలాగూ కార్తికమాసం కాబట్టి.. ఉల్లి, వెల్లుల్లి తినని వారికి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అలాగే ఈ కర్రీలో మసాలా పేస్ట్​ వేసి చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కాబూలీ శనగలతో మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాబూలీ శనగలు - అర కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటా - 2
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
Chole Curry
కాబూలీ శనగలు (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • జీడిపప్పు పలుకులు - 20
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
Chole Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి కాబూలీ శనగలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 6 గంటల పాటు లేదంటే రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే మరోగిన్నెలోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగలు నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి వాటిని ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
Chole Curry
పచ్చిమిర్చి - అల్లం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన జీడిపప్పు, పెరుగు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. టమాటాలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
Chole Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన జీడిపప్పు పేస్ట్​ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
Chole Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • మసాలా పేస్ట్​ మగ్గి నూనెలో పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన శనగలను నీటితో సహా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి గరం మసాలా వేసి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్​లోనే మగ్గించుకోవాలి.
  • గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చోలే కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chole Curry
చోలే కర్రీ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజు రాత్రే శనగలు, జీడిపప్పును నానబెట్టుకోవాలి. అదే సాయంత్రం చేయాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే సరిపోతుంది.
  • మసాలా పేస్ట్​ కోసం కాకుండా మరికొన్ని జీడిపప్పు పలుకులను నానబెట్టి చోలే వేసుకునేటప్పుడు వీటిని యాడ్​ చేసుకుంటే కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • కొత్తిమీరతో పాటు చిటికెడు కసూరీ మేథీ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల రుచి మరింత బాగుంటుంది.

