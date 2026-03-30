వేసవిలో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "చింతపండు రసం" చేసుకోండి!
Published : March 30, 2026 at 4:23 PM IST
Tasty Chintapandu Rasam Recipe: రోజురోజుకి ఎండలు మండుతున్నాయి. అయితే మండే ఎండల్లో కూరలతో అన్నం తినాలంటే కాస్త కష్టమే. ఎంత మంచి కర్రీలు అయినా సరే తినడానికి బద్ధకిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఏదో ఒక రసం చేయమని అడుగుతుంటారు. దీంతో చాలా మంది టమటాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అదే కాకుండా కాస్త పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోయేలా చింతపండు రసం చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పెద్దగా కష్టపడకుండానే సింపుల్గా, మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చింతపండు రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- టమాటా - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- మిరియాలు - 1 చెంచా
- జీలకర్ర - 1 చెంచా
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 4
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటా, ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి చింతపండు, టమాటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి ఓ 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇవి నానేలోపు మిక్సిజార్లోకి మిరియాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, మెంతులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చింతపండు నానినాక ఉల్లిపాయ, టమాటా, చింతపండును గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రసం సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక పిప్పిని తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి నిమిషం వేయించాలి. ఇవి చక్కగా మగ్గినాక గ్రైండ్ చేసిన మిరియాల మిశ్రమం, పసుపు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఈ మసాలా వేగినాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జును వేసుకోవాలి. అందులోకి పులుపుకు సరిపడేలా నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ వాటర్లోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- ఈ విధంగా రసం మంచిగా మరిగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింతపండు రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇందులో సెపరేట్ కారం అంటూ ఏమి వేసుకోం కాబట్టి, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి వంటి వాటిని చూసి తీసుకోవాలి.
- ఈ రసంను మరీ ఎక్కువసేపు మరిగించాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఓ రెండు పొంగులు వచ్చేవరకు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
