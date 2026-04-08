ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "చిన్న చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Chinna Chepala Kura Recipe : వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు చాలా మంది నాన్​వెజ్ వంటకాలు రుచి చూడాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్ వంటి వాటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అదే చేపల విషయానికొస్తే మాత్రం చాలా మంది అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అందుకే, మీకోసం ఈ వీకెండ్​ ఒక అద్దిరిపోయే నాన్​వెజ్ రెసిపీని పట్టుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో నోరూరించే "చిన్న చేపల కూర". పెద్ద చేపల కర్రీ కంటే ఇది చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే నయా ఫిష్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ - చిన్న చేపలు
  • రెండు - పచ్చి మామిడికాయలు
  • రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఒక చెంచా - పసుపు
  • నాలుగు చెంచాలు - ధనియాలపొడి
  • ఒక కప్పు - కొబ్బరిపాలు
  • నాలుగు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఆరేడు చెంచాలు - నూనె
  • అర చెంచా - మెంతులు
  • రెండు చెంచాలు - ఆవాలు
  • రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర

Chinna Chepala Kura Recipe
చిన్న చేపలు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ నాన్​వెజ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా చిన్న చేపలను నీట్​గా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. వీటిని చేపలు అమ్మే వాళ్ల దగ్గర క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత పచ్చి మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద గిన్నెలో కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. అలాగే, కొబ్బరిపాలు, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
Chinna Chepala Kura Recipe
Chinna Chepala Kura Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన మామిడికాయ ముక్కలను మెత్తగా మెదుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగిన తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి కలపాలి.
Chinna Chepala Kura Recipe
పచ్చిమామిడి (Getty Images)
  • ఆపై ఒక కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చేపలను వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను హై టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • చిన్న చేపల ముక్కలు కాస్త ఉడికాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమామిడిగుజ్జు, కొబ్బరిపాలు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chinna Chepala Kura Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చిమామిడితో పసందైన రుచినిచ్చే "చిన్న చేపల కర్రీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఈ సీజన్​లో వచ్చే పచ్చిమామిడితో ఇలా చిన్న చేపల కూర ట్రై చేయండి. పెద్దలతో పాటు చేపలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

TAGGED:

FISH CURRY RECIPE
SMALL FISH CURRY WITH MANGOES
HOW TO MAKE CHINNA CHEPALA KURA
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.