టేస్టీ "చిన్న చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : April 8, 2026 at 2:08 PM IST
Tasty Chinna Chepala Kura Recipe : వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు చాలా మంది నాన్వెజ్ వంటకాలు రుచి చూడాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్ వంటి వాటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అదే చేపల విషయానికొస్తే మాత్రం చాలా మంది అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అందుకే, మీకోసం ఈ వీకెండ్ ఒక అద్దిరిపోయే నాన్వెజ్ రెసిపీని పట్టుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో నోరూరించే "చిన్న చేపల కూర". పెద్ద చేపల కర్రీ కంటే ఇది చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే నయా ఫిష్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ - చిన్న చేపలు
- రెండు - పచ్చి మామిడికాయలు
- రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఒక చెంచా - పసుపు
- నాలుగు చెంచాలు - ధనియాలపొడి
- ఒక కప్పు - కొబ్బరిపాలు
- నాలుగు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఆరేడు చెంచాలు - నూనె
- అర చెంచా - మెంతులు
- రెండు చెంచాలు - ఆవాలు
- రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ నాన్వెజ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా చిన్న చేపలను నీట్గా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. వీటిని చేపలు అమ్మే వాళ్ల దగ్గర క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత పచ్చి మామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద గిన్నెలో కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. అలాగే, కొబ్బరిపాలు, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన మామిడికాయ ముక్కలను మెత్తగా మెదుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగిన తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి కలపాలి.
- ఆపై ఒక కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చేపలను వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను హై టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- చిన్న చేపల ముక్కలు కాస్త ఉడికాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమామిడిగుజ్జు, కొబ్బరిపాలు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చిమామిడితో పసందైన రుచినిచ్చే "చిన్న చేపల కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు ఈ సీజన్లో వచ్చే పచ్చిమామిడితో ఇలా చిన్న చేపల కూర ట్రై చేయండి. పెద్దలతో పాటు చేపలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
