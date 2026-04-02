​బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో "చికెన్​ పాన్​కేక్స్​" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​ను మించిన రుచి - పిల్లలు ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు!

Published : April 2, 2026 at 9:59 AM IST

Tasty Chicken Pancakes: మార్నింగ్​ అయ్యిందంటే ఏం బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేయాలా? అని అమ్మలు తెగ ఆలోచిస్తుంటారు. డైలీ చేసే ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటివి పెడితే ఎప్పుడూ ఇవేనా అని ముఖం మాడుస్తుంటారు. ఏదైనా స్పెషల్​ చేయొచ్చు కదా అడుగుతుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి మేము చెప్పే ఈ రెసిపీ చేయండి. టేస్ట్​తో పాటు కొత్తగా ఉండటంతో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. అదే చికెన్​ పాన్​కేక్స్. రెగ్యులర్​ టిఫెన్స్​తో పోలిస్తే దీనిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పాన్​కేక్​ కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్​గా కూడా ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చికెన్​ పాన్​కేక్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 3
  • బోన్​లెస్​ చికెన్​ - 300 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • సోయాసాస్​ - 2 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్లు - 2
  • క్యాప్సికం - 1
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - 1 కప్పు తురుము
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
తయారీ విధానం:

  • చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేలా జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, క్యారెట్లు, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి కోడిగుడ్లు పగలగొట్టి వేసి బాగా బీట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్​ను మిక్సీజార్​లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసిన చికెన్​ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయాసాస్​, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, బీట్​ చేసిన కోడిగుడ్లు, కార్న్​ఫ్లోర్​, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక చికెన్​ మిశ్రమాన్ని పావు గంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చికెన్​ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి పాన్​కేక్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రై చేసుకోడానికి అనువుగా ఉండే నాన్​స్టిక్​ పెనం పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ ఆయిల్​ పోసి అంతా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో గరిటెడు చికెన్​ మిశ్రమం వేసి పాన్​కేక్స్​ మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇది ఓవైపు కాలి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ టైమ్​లో మూత పెట్టాల్సిన పనిలేదు.
  • ఈ విధంగా పాన్​ కేక్​ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని సరిపడా పాన్​కేక్స్​గా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్​ పాన్​కేక్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :

  • షాపు నుంచే చికెన్ కీమా తీసుకొచ్చుకుంటే విడిగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీకు కీమా వద్దనుకుంటే చికెన్​నే చిన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని వాడుకుంటే పాన్​కేక్స్ తినేటప్పుడు పంటికి తగిలి టేస్టీగా ఉంటాయి. కీమా అయితే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటాయి.
  • ఇందులో సెపరేట్​గా కారం లేదు కాబట్టి.. మిరియాల పొడి, పచ్చిమిర్చిని దానికి తగినట్లుగా యాడ్​ చేసుకోవాలి.

