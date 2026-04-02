బ్రేక్ఫాస్ట్లో "చికెన్ పాన్కేక్స్" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ను మించిన రుచి - పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు!
Published : April 2, 2026 at 9:59 AM IST
Tasty Chicken Pancakes: మార్నింగ్ అయ్యిందంటే ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలా? అని అమ్మలు తెగ ఆలోచిస్తుంటారు. డైలీ చేసే ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటివి పెడితే ఎప్పుడూ ఇవేనా అని ముఖం మాడుస్తుంటారు. ఏదైనా స్పెషల్ చేయొచ్చు కదా అడుగుతుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి మేము చెప్పే ఈ రెసిపీ చేయండి. టేస్ట్తో పాటు కొత్తగా ఉండటంతో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. అదే చికెన్ పాన్కేక్స్. రెగ్యులర్ టిఫెన్స్తో పోలిస్తే దీనిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పాన్కేక్ కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్గా కూడా ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని చికెన్ పాన్కేక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 3
- బోన్లెస్ చికెన్ - 300 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- సోయాసాస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్లు - 2
- క్యాప్సికం - 1
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - 1 కప్పు తురుము
- కార్న్ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేలా జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, క్యారెట్లు, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి కోడిగుడ్లు పగలగొట్టి వేసి బాగా బీట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ను మిక్సీజార్లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసిన చికెన్ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయాసాస్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీట్ చేసిన కోడిగుడ్లు, కార్న్ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక చికెన్ మిశ్రమాన్ని పావు గంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి పాన్కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫ్రై చేసుకోడానికి అనువుగా ఉండే నాన్స్టిక్ పెనం పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ పోసి అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో గరిటెడు చికెన్ మిశ్రమం వేసి పాన్కేక్స్ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇది ఓవైపు కాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ టైమ్లో మూత పెట్టాల్సిన పనిలేదు.
- ఈ విధంగా పాన్ కేక్ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని సరిపడా పాన్కేక్స్గా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పాన్కేక్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- షాపు నుంచే చికెన్ కీమా తీసుకొచ్చుకుంటే విడిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీకు కీమా వద్దనుకుంటే చికెన్నే చిన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాడుకుంటే పాన్కేక్స్ తినేటప్పుడు పంటికి తగిలి టేస్టీగా ఉంటాయి. కీమా అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
- ఇందులో సెపరేట్గా కారం లేదు కాబట్టి.. మిరియాల పొడి, పచ్చిమిర్చిని దానికి తగినట్లుగా యాడ్ చేసుకోవాలి.
