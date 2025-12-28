ETV Bharat / offbeat

31st పార్టీకి ఘుమఘుమలాడే "చికెన్​ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా అద్దిరిపోవాల్సిందే!

- డిసెంబర్​ 31కి సూపర్ చికెన్​ ఫ్రై - ఇలా చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Tasty Chicken Fry Recipe
Tasty Chicken Fry Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 8:21 AM IST

Tasty Chicken Fry Recipe: మరో మూడ్రోజుల్లో 2025కు ముగింపు పలికి.. 2026కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్​ 31వ తేదీన అందరూ ఫుల్లుగా​ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. డ్యాన్సులు, డీజే మోతలతో హోరెత్తిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంలో నాన్​వెజ్​ లవర్స్​ పండగ చేసుకుంటారు. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ చికెన్​ ఫ్రై రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే ఈ గరం గరం చికెన్​ ఫ్రైని బగారా రైస్​తో కలిపి తింటే ఆ కిక్కే వేరు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chicken Fry Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చికెన్​ - అర కేజీ
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • నూనె - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • కారం - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Chicken Fry Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడగాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి చికెన్​ తీసుకుని అది మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అంతా కలిపి ఆ నీటిని పారబోయాలి. ఇదే ప్రాసెస్​ను మరోసారి చేసి చికెన్​ ముక్కలను చిల్లుల గిన్నెలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • ముక్కల్లోని నీరు పోయినాక ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకుని ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్​ ఫ్రై చేసినప్పుడు ముక్కలు గట్టిపడకుండా జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటాయి.
Chicken Fry Recipe (Getty Images)
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా చీల్చాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ కాస్త వేగాక మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఇలా 5 నిమిషాల పాటు హై-ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్​ కుక్​ అవ్వడానికి సుమారు 20 నిమిషాలు పడుతుంది.
Chicken Fry Recipe (Getty Images)
  • చికెన్​ ముక్కలు ఉడికి.. వాటిల్లోని నీరు ఇంకినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక రుచికి తగినంత కారం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • కారం మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే ఎంతో సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునే చికెన్​ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chicken Fry Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • చికెన్​ ముక్కలను మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేయించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలను ఉప్పు నీటితో కడగడం వల్ల నీచు వాసన తొలగిపోవడంతో పాటు ఫ్రై రెసిపీ టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరే ఉడకటానికి సరిపోతుంది. ఒకవేళ నీరు ఇంకిపోయినా ముక్కలు ఉడకలేదంటే సెపరేట్​గా కొన్ని నీళ్లు యాడ్​ చేసుకుని కుక్​ అయ్యేవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వంటి వాటిని చివర్లో వేసుకుంటే మాడకుండా ఉండటంతో పాటు ఫ్రై టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • కారం వేసిన తర్వాత చికెన్​ ముక్కలను ఎలా పడితే అలా కలపకూడదు. ఎందుకంటే ముక్కలు ఉడికి ఉంటాయి కాబట్టి ఇష్టారీతిన కలిపితే మెత్తగా, చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

