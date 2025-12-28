31st పార్టీకి ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా అద్దిరిపోవాల్సిందే!
- డిసెంబర్ 31కి సూపర్ చికెన్ ఫ్రై - ఇలా చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : December 28, 2025 at 8:21 AM IST
Tasty Chicken Fry Recipe: మరో మూడ్రోజుల్లో 2025కు ముగింపు పలికి.. 2026కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 31వ తేదీన అందరూ ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. డ్యాన్సులు, డీజే మోతలతో హోరెత్తిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంలో నాన్వెజ్ లవర్స్ పండగ చేసుకుంటారు. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే ఈ గరం గరం చికెన్ ఫ్రైని బగారా రైస్తో కలిపి తింటే ఆ కిక్కే వేరు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చికెన్ - అర కేజీ
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉల్లిపాయ - 1
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీస్పూన్లు
- కారం - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడగాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి చికెన్ తీసుకుని అది మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అంతా కలిపి ఆ నీటిని పారబోయాలి. ఇదే ప్రాసెస్ను మరోసారి చేసి చికెన్ ముక్కలను చిల్లుల గిన్నెలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- ముక్కల్లోని నీరు పోయినాక ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకుని ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్ ఫ్రై చేసినప్పుడు ముక్కలు గట్టిపడకుండా జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటాయి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా చీల్చాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త వేగాక మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇలా 5 నిమిషాల పాటు హై-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ కుక్ అవ్వడానికి సుమారు 20 నిమిషాలు పడుతుంది.
- చికెన్ ముక్కలు ఉడికి.. వాటిల్లోని నీరు ఇంకినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక రుచికి తగినంత కారం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- కారం మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునే చికెన్ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- చికెన్ ముక్కలను మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో కట్ చేయించాలి.
- చికెన్ ముక్కలను ఉప్పు నీటితో కడగడం వల్ల నీచు వాసన తొలగిపోవడంతో పాటు ఫ్రై రెసిపీ టేస్టీగా ఉంటుంది.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరే ఉడకటానికి సరిపోతుంది. ఒకవేళ నీరు ఇంకిపోయినా ముక్కలు ఉడకలేదంటే సెపరేట్గా కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని కుక్ అయ్యేవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వంటి వాటిని చివర్లో వేసుకుంటే మాడకుండా ఉండటంతో పాటు ఫ్రై టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- కారం వేసిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను ఎలా పడితే అలా కలపకూడదు. ఎందుకంటే ముక్కలు ఉడికి ఉంటాయి కాబట్టి ఇష్టారీతిన కలిపితే మెత్తగా, చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
పల్లీలతో పచ్చడి కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేసుకోండి - సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ!
రాగి పిండితో కరకరలాడే "అప్పాలు" - పాకం పట్టే పనిలేకుండా చేసుకోవచ్చు - 20 రోజులు నిల్వ!