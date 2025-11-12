ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ, జ్యూసీ "చమ్​ చమ్" స్వీట్ - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!

పాలతో ఈ స్వీట్ రెసిపీని చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Cham Cham Sweet
Cham Cham Sweet (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 3:52 PM IST

Chum Chum Sweet Making in Telugu : పాలతో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో చమ్ చమ్​ కూడా ఒకటి. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనికి సమయం కూడా ఎక్కువగా పట్టదు. మరి టేస్టీటేస్టీ చమ్​ చమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Cham Cham Sweet
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - లీటర్
  • నిమ్మకాయలు - 2
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • మైదాపిండి - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
Cham Cham Sweet
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో లీటర్ పాలు పోయాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో రెండు నిమ్మకాయల రసం, రెండు స్పూన్ల నీళ్లు వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు పాలు వేడయ్యాక మరో రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత స్టఫ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పాలు చల్లారక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత 2 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెపై జాలిపెట్టి దానిపై క్లాత్​ ఉంచి చల్లారిన పాలను వడగట్టాలి. ఇప్పుడు క్లాత్​పై ఉన్న పాల మిశ్రమంలో ఉన్న నీటిని వడగట్టి అర గంట సేపు దానిని పక్కనుంచాలి.
Cham Cham Sweet
యాలకులు (Getty Images)
  • అర గంట తర్వాత పాల మిశ్రమంలో అర టీ స్పూన్ మైదాపిండి వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు మెత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్​ లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ బాల్​ను తీసుకొని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చమ్ ​చమ్​ ఆకారం వచ్చేలా సిలిండర్ షేప్​లో చేసుకోవాలి.
Cham Cham Sweet
పంచదార (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో రెండు టీ స్పూన్ల మైదాపిండి, పావు కప్పు నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పంచదార పాకం వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • పంచదార పాకం వచ్చాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చమ్ ​చమ్​లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న మైదా పిండి నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి
  • ఏడు నిమిషాల తర్వాత చమ్​ చమ్​లను మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ మరో ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Chum Chum Sweet
పిండిని సిలిండర్ షేప్​లో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • చమ్​ చమ్​లు గట్టి పడకుండా ఉండడానికి ఐస్​క్యూబ్స్ ఉన్న గిన్నెలో లేదా చల్లటి నీళ్లలో వీటిని కొద్దిగా పాకంతో సహా వేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి పాన్​లో అర కప్పు మిల్క్​ పౌడర్​, అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు పాలు, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పందార వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​ను స్టవ్​పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించాలి. అనంతరం చిటికెడు యెల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Cham Cham Sweet
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • చమ్ ​చమ్​లు చల్లారిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ దాని నిలువుగా అంచుల వరకు మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి. అందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్​ను ఉంచాలి. పైన డైఫ్రూట్స్​తో వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ చమ్​ చమ్​ తయారైనట్లే!

