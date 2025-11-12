టేస్టీ, జ్యూసీ "చమ్ చమ్" స్వీట్ - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!
పాలతో ఈ స్వీట్ రెసిపీని చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 3:52 PM IST
Chum Chum Sweet Making in Telugu : పాలతో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో చమ్ చమ్ కూడా ఒకటి. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనికి సమయం కూడా ఎక్కువగా పట్టదు. మరి టేస్టీటేస్టీ చమ్ చమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చిలగడదుంపలతో యమ్మీ యమ్మీ "పిజ్జా" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - లీటర్
- నిమ్మకాయలు - 2
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- మైదాపిండి - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో లీటర్ పాలు పోయాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో రెండు నిమ్మకాయల రసం, రెండు స్పూన్ల నీళ్లు వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు పాలు వేడయ్యాక మరో రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత స్టఫ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- పాలు చల్లారక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత 2 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెపై జాలిపెట్టి దానిపై క్లాత్ ఉంచి చల్లారిన పాలను వడగట్టాలి. ఇప్పుడు క్లాత్పై ఉన్న పాల మిశ్రమంలో ఉన్న నీటిని వడగట్టి అర గంట సేపు దానిని పక్కనుంచాలి.
- అర గంట తర్వాత పాల మిశ్రమంలో అర టీ స్పూన్ మైదాపిండి వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు మెత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ బాల్ను తీసుకొని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చమ్ చమ్ ఆకారం వచ్చేలా సిలిండర్ షేప్లో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో రెండు టీ స్పూన్ల మైదాపిండి, పావు కప్పు నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పంచదార పాకం వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- పంచదార పాకం వచ్చాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చమ్ చమ్లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న మైదా పిండి నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉడకనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి
- ఏడు నిమిషాల తర్వాత చమ్ చమ్లను మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ మరో ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చమ్ చమ్లు గట్టి పడకుండా ఉండడానికి ఐస్క్యూబ్స్ ఉన్న గిన్నెలో లేదా చల్లటి నీళ్లలో వీటిని కొద్దిగా పాకంతో సహా వేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి పాన్లో అర కప్పు మిల్క్ పౌడర్, అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు పాలు, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పందార వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్ను స్టవ్పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించాలి. అనంతరం చిటికెడు యెల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చమ్ చమ్లు చల్లారిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ దాని నిలువుగా అంచుల వరకు మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి. అందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ను ఉంచాలి. పైన డైఫ్రూట్స్తో వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ చమ్ చమ్ తయారైనట్లే!
తాలింపు లేకుండానే "మినపప్పు రోటి పచ్చడి" - రైస్, టిఫిన్లకు చక్కటి జోడి!
అద్దిరిపోయే రుచితో "నాటుకోడి పులుసు" - ఇలా చేశారంటే తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!