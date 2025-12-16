క్యారెట్తో సూపర్ టేస్టీ "రసమలై" - ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది!
- ఈసారి సరికొత్త రసమలై ప్రిపేర్ చేసుకోండి - స్వీట్ లవర్స్ ఓ పట్టు పడతారు!
Published : December 16, 2025 at 1:57 PM IST
Tasty Carrot Rasmalai: చాలా మంది స్వీట్స్ అంటే ఎంతో ఇష్టపడతారు. అందులోనూ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రసమలై అంటే చెప్పాల్సిన పనే లేదు. లంచ్, డిన్నర్ తర్వాత చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఈ స్వీట్ను కూడా చాలా మంది రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం క్యారెట్తో చేసుకునేలా రసమలై రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్ అయిపోద్ది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా క్యారెట్ రసమలై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
క్యారెట్ పేస్ట్ కోసం:
- క్యారెట్ ముక్కలు - 1 కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- యాలకులు - 2
రసమలై కోసం:
- నెయ్యి - తగినంత
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- చిక్కటి పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - పావు కప్పు
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- బాదంపప్పులు - 4
- పిస్తా పప్పులు - 4
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యారెట్లపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- క్యారెట్ పేస్ట్ కోసం మిక్సీజార్లోకి క్యారెట్ ముక్కలు, పంచదార, యాలకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో గ్రైండ్ చేసిన క్యారెట్ పేస్ట్ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- క్యారెట్ పేస్ట్లోని నీరు ఇంకి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- రవ్వ కూడా ఉడికి క్యారెట్ పేస్ట్ దగ్గరపడి, పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు బాదం పప్పులు, పిస్తా పప్పులను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకోవాలి. అందులోకి పంచదార, కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరిగి కాస్త చిక్కబడ్డాక కట్ చేసిన బాదం, పిస్తా తరుగు, యాలకుల పొడి, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- ముందుగా రెడీ చేసుకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి రెడీ చేసుకున్న పాలు వేసుకోవాలి. అనంతరం ప్రిపేర్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఉండలు ఉంచి పైన డ్రైఫ్రూట్స్ చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ రసమలై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- క్యారెట్ ముక్కలు, పంచదార, పాలు, నీళ్లు ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలతతో తీసుకుంటే రెసిపీ సూపర్గా ఉంటుంది.
- పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే క్యారెట్ను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు నేరుగా వేసుకోవచ్చు.
- అదే పాలను మరిగించే సమయంలో పంచదార ప్లేస్లో బెల్లం వేయాలనుకుంటే అప్పుడు కాకుండా పాలను కాగబెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత బెల్లాన్ని నేరుగా కాకుండా కరిగించి యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
- వీటిని అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినొచ్చు. లేదంటే కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి అయినా కూల్కూల్గా తినొచ్చు.
