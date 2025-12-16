Telangana Panchayat Elections Results2025

క్యారెట్​తో సూపర్ టేస్టీ "రసమలై" - ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది!

- ఈసారి సరికొత్త రసమలై ప్రిపేర్ చేసుకోండి - స్వీట్ లవర్స్ ఓ పట్టు పడతారు!

Tasty Carrot Rasmalai
Tasty Carrot Rasmalai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Tasty Carrot Rasmalai: చాలా మంది స్వీట్స్ అంటే ఎంతో ఇష్టపడతారు. అందులోనూ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రసమలై అంటే చెప్పాల్సిన పనే లేదు. లంచ్​, డిన్నర్​ తర్వాత చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఈ స్వీట్​ను కూడా చాలా మంది రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం క్యారెట్​తో చేసుకునేలా రసమలై రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్​ అయిపోద్ది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా క్యారెట్​ రసమలై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

క్యారెట్​ పేస్ట్​ కోసం:

  • క్యారెట్​ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 2
Carrot Rasmalai
క్యారెట్​ ముక్కలు (Getty Images)

రసమలై కోసం:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • చిక్కటి పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బాదంపప్పులు - 4
  • పిస్తా పప్పులు - 4
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Carrot Rasmalai
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా క్యారెట్​లపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని ఓ కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • క్యారెట్​ పేస్ట్​ కోసం మిక్సీజార్​లోకి క్యారెట్​ ముక్కలు, పంచదార, యాలకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్ ​స్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలో గ్రైండ్​ చేసిన క్యారెట్​ పేస్ట్​ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Carrot Rasmalai
పాలు (Getty Images)
  • క్యారెట్​ పేస్ట్​లోని నీరు ఇంకి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • రవ్వ కూడా ఉడికి క్యారెట్​ పేస్ట్​ దగ్గరపడి, పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు బాదం పప్పులు, పిస్తా పప్పులను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Carrot Rasmalai
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకోవాలి. అందులోకి పంచదార, కస్టర్డ్​ పౌడర్​ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరిగి కాస్త చిక్కబడ్డాక కట్​ చేసిన బాదం, పిస్తా తరుగు, యాలకుల పొడి, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేశాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
Carrot Rasmalai
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • ముందుగా రెడీ చేసుకున్న క్యారెట్​ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • సర్వింగ్​ ప్లేట్​లోకి రెడీ చేసుకున్న పాలు వేసుకోవాలి. అనంతరం ప్రిపేర్​ చేసుకున్న క్యారెట్​ ఉండలు ఉంచి పైన డ్రైఫ్రూట్స్​ చల్లుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ రసమలై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Carrot Rasmalai
క్యారెట్​ రసమలై (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • క్యారెట్​ ముక్కలు, పంచదార, పాలు, నీళ్లు ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలతతో తీసుకుంటే రెసిపీ సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే క్యారెట్​ను గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు నేరుగా వేసుకోవచ్చు.
  • అదే పాలను మరిగించే సమయంలో పంచదార ప్లేస్​లో బెల్లం వేయాలనుకుంటే అప్పుడు కాకుండా పాలను కాగబెట్టి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసిన తర్వాత బెల్లాన్ని నేరుగా కాకుండా కరిగించి యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • వీటిని అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినొచ్చు. లేదంటే కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచి అయినా కూల్​కూల్​గా తినొచ్చు.

