క్యారెట్లను నేరుగా తినబుద్ధి కావడం లేదా? - ఇలా "మిల్క్​షేక్​" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

-బనానా, యాపిల్స్​తోనే మిల్క్​షేక్​లు చేస్తున్నారా? - ఓసారి క్యారెట్​తో చేయండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Tasty Carrot Milk Shake
Tasty Carrot Milk Shake (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Tasty Carrot Milk Shake: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో మరీ ముఖ్యంగా కంటికి మేలు చేసే వాటిలో క్యారెట్​ ఒకటి. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో లేదంటే కర్రీ, హల్వా వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే పెద్దలు దీనిని తిన్నా పిల్లలు అంతగా తినరు. అలాంటప్పుడు వాళ్లకి ఓసారి మిల్క్​ షేక్​ చేసి ఇవ్వండి. వద్దనకుండా తాగేస్తారు. ఎందుకంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఈ మిల్క్​ షేక్​కు సంబంధించిన పేస్ట్​ను ఒక్కసారి చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుంటే సుమారు నాలుగైదు రోజుల పాటు స్టోర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, ఆరోగ్యకరమైన క్యారెట్​ మిల్క్​ షేక్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Carrot Milk Shake
క్యారెట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యారెట్​ - 2
  • జీడిపప్పులు - 15
  • బాదం పప్పులు - 15
  • యాలకులు - 3
  • పాలు - అర లీటర్​
  • నెయ్యి - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • బెల్లం పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Carrot Milk Shake
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి క్యారెట్​ ముక్కలు, జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు, యాలకులు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Badam
బాదం పప్పు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి బాదం పప్పులపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన క్యారెట్​ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆపై క్యారెట్లు ఉడికించిన వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నార్మల్​ బాదం పప్పులను ఓ మూడు తీసుకుని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Carrot Milk Shake
పాలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసి ఓ పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన క్యారెట్​ పేస్ట్​ను ఓ 3 టీస్పూన్లు వేసుకుని మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో బాదం పప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Carrot Milk Shake
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • వేయించిన బాదం పలుకులను పాలలో వేసుకోవాలి. చివరగా బెల్లం పొడి వేసి కలుపుకుని పూర్తిగా కరిగించాలి.
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత గ్లాస్​లోకి పోసుకుని పైన బాదం, పిస్తా పలకులుతో గార్నిష్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. అంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ మిల్క్​ షేక్​ రెడీ. దీనిని వేడిగా లేదా చల్లగా ఎలా తాగినా సూపర్​గా ఉంటుంది.
Carrot Milk Shake
క్యారెట్​ మిల్క్​ షేక్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • క్యారెట్​ పేస్ట్​ను ముందే ప్రిపేర్​ చేసి పెట్టుకుంటే అప్పటికప్పుడు పాలను కాగబెట్టి వెంటనే మిల్క్​షేక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • నేతిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసుకుంటే మిల్క్​షేక్​ బాగుంటుంది. మీకు ఇది వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • బెల్లం పొడిని మీరు తినే స్వీట్​కు సరిపడేలా వేసుకోవచ్చు. బెల్లం బదులు పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • క్యారెట్​, పాల మిశ్రమం వేడిగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం పొడి వేస్తే విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

CARROT MILK SHAKE RECIPE
TASTY AND HEALTHY CARROT MILK SHAKE
CARROT MILK SHAKE MAKING
క్యారెట్​ మిల్క్​షేక్​ ఎలా చేయాలి
CARROT MILK SHAKE RECIPE

