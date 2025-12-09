క్యారెట్లను నేరుగా తినబుద్ధి కావడం లేదా? - ఇలా "మిల్క్షేక్" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!
-బనానా, యాపిల్స్తోనే మిల్క్షేక్లు చేస్తున్నారా? - ఓసారి క్యారెట్తో చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : December 9, 2025 at 3:35 PM IST
Tasty Carrot Milk Shake: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో మరీ ముఖ్యంగా కంటికి మేలు చేసే వాటిలో క్యారెట్ ఒకటి. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో లేదంటే కర్రీ, హల్వా వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే పెద్దలు దీనిని తిన్నా పిల్లలు అంతగా తినరు. అలాంటప్పుడు వాళ్లకి ఓసారి మిల్క్ షేక్ చేసి ఇవ్వండి. వద్దనకుండా తాగేస్తారు. ఎందుకంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మిల్క్ షేక్కు సంబంధించిన పేస్ట్ను ఒక్కసారి చేసుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే సుమారు నాలుగైదు రోజుల పాటు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, ఆరోగ్యకరమైన క్యారెట్ మిల్క్ షేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యారెట్ - 2
- జీడిపప్పులు - 15
- బాదం పప్పులు - 15
- యాలకులు - 3
- పాలు - అర లీటర్
- నెయ్యి - అర టేబుల్స్పూన్
- బెల్లం పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి క్యారెట్ ముక్కలు, జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు, యాలకులు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి బాదం పప్పులపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆపై క్యారెట్లు ఉడికించిన వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నార్మల్ బాదం పప్పులను ఓ మూడు తీసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసి ఓ పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన క్యారెట్ పేస్ట్ను ఓ 3 టీస్పూన్లు వేసుకుని మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో బాదం పప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వేయించిన బాదం పలుకులను పాలలో వేసుకోవాలి. చివరగా బెల్లం పొడి వేసి కలుపుకుని పూర్తిగా కరిగించాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత గ్లాస్లోకి పోసుకుని పైన బాదం, పిస్తా పలకులుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. అంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ. దీనిని వేడిగా లేదా చల్లగా ఎలా తాగినా సూపర్గా ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- క్యారెట్ పేస్ట్ను ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే అప్పటికప్పుడు పాలను కాగబెట్టి వెంటనే మిల్క్షేక్ చేసుకోవచ్చు.
- నేతిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే మిల్క్షేక్ బాగుంటుంది. మీకు ఇది వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
- బెల్లం పొడిని మీరు తినే స్వీట్కు సరిపడేలా వేసుకోవచ్చు. బెల్లం బదులు పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
- క్యారెట్, పాల మిశ్రమం వేడిగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం పొడి వేస్తే విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
