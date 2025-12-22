ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో రుచికరమైన "క్యారెట్​ హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

- క్యారెట్​ హల్వా చేయాలంటే కష్టపడుతున్నారా? - సింపుల్​గా ఇలా చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటుంది!

December 22, 2025

Tasty Carrot Halwa in Cooker: తీపి తినాలనిపించినప్పుడు చాలా మంది యమ్మీ స్వీట్​ను ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఈ హల్వా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే క్యారెట్​ హల్వా చేయాలంటే క్యారెట్లను అదే పనిగా తురుముతుండాలి. కానీ, ఇకపై అటువంటి టెన్షన్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​ పద్ధతిలో చేసుకునేలా హల్వా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అందుకు కుక్కర్​ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే! చాలా అంటే చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు వీటిని చేసుకుంటే ఎంజాయ్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కుక్కర్​లో క్యారెట్​ హల్వా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • హల్వా క్యారెట్లు - 1 కేజీ
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం పప్పులు - 10
  • కిస్​మిస్​ - 10
  • పాలు - అర లీటర్​
  • పంచదార - 200 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • ఈ హల్వా కోసం బాదం, జీడిపప్పులను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​లపై పొట్టు తీసేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి సన్నగా తరిగిన బాదం, జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • డ్రై ఫ్రూట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో కట్​ చేసిన క్యారెట్​ ముక్కలు వేసి ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • క్యారెట్​ ముక్కలు వేగి పచ్చి వాసన పోయినాక అర లీటర్​ పాలు పోసి కలుపుకుని మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్మాషర్​తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా మెదిపినాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పాలు ఇంకిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలు ఇంకి క్యారెట్​ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక పంచదార వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి క్యారెట్​ మిక్స్​ దగ్గరపడినాక యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, కొద్దిగా నెయ్యి​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఉపయోగించే హల్వా క్యారెట్లు నార్మల్​ వాటితో పోలిస్తే కాస్త తియ్యగా ఉంటాయి. కాబట్టి పంచదారను దాని ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • చిక్కటి పాలు అయితే హల్వా రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే క్యారెట్​ ముక్కలను నెయ్యిలో కొద్దిసేపు వేయించడం వల్ల ముక్కల్లోని పచ్చి వాసన పోయి హల్వా టేస్టీగా ఉంటుంది.

