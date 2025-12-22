కుక్కర్లో రుచికరమైన "క్యారెట్ హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
- క్యారెట్ హల్వా చేయాలంటే కష్టపడుతున్నారా? - సింపుల్గా ఇలా చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : December 22, 2025 at 4:04 PM IST
Tasty Carrot Halwa in Cooker: తీపి తినాలనిపించినప్పుడు చాలా మంది యమ్మీ స్వీట్ను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ హల్వా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే క్యారెట్ హల్వా చేయాలంటే క్యారెట్లను అదే పనిగా తురుముతుండాలి. కానీ, ఇకపై అటువంటి టెన్షన్ లేకుండా చాలా సింపుల్ పద్ధతిలో చేసుకునేలా హల్వా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అందుకు కుక్కర్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే! చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు వీటిని చేసుకుంటే ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కుక్కర్లో క్యారెట్ హల్వా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- హల్వా క్యారెట్లు - 1 కేజీ
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - 10
- బాదం పప్పులు - 10
- కిస్మిస్ - 10
- పాలు - అర లీటర్
- పంచదార - 200 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ హల్వా కోసం బాదం, జీడిపప్పులను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి సన్నగా తరిగిన బాదం, జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- డ్రై ఫ్రూట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలు వేసి ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు వేగి పచ్చి వాసన పోయినాక అర లీటర్ పాలు పోసి కలుపుకుని మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్మాషర్తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా మెదిపినాక స్టవ్ ఆన్ చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పాలు ఇంకిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పాలు ఇంకి క్యారెట్ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక పంచదార వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి క్యారెట్ మిక్స్ దగ్గరపడినాక యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం ఉపయోగించే హల్వా క్యారెట్లు నార్మల్ వాటితో పోలిస్తే కాస్త తియ్యగా ఉంటాయి. కాబట్టి పంచదారను దాని ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- చిక్కటి పాలు అయితే హల్వా రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే క్యారెట్ ముక్కలను నెయ్యిలో కొద్దిసేపు వేయించడం వల్ల ముక్కల్లోని పచ్చి వాసన పోయి హల్వా టేస్టీగా ఉంటుంది.
