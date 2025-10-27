కరకరలాడే "బ్రెడ్ వడలు" - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ కిర్రాక్ అంతే!
- బ్రెడ్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కిర్రాక్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST
Tasty Bread Vada Recipe: బ్రెడ్ దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో ఉంటుంది. మార్నింగ్ టిఫెన్ చేసే టైమ్ లేనప్పుడు చాలా మంది ఆల్టర్నేట్గా బ్రెడ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఇక దీనితో ఆమ్లెట్, టోస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. లేదంటే బ్రెడ్పై జామ్ లేదా పీనట్ బటర్ అప్లై చేసి నేరుగా తినేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వీటినే తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. ఇక పిల్లలు అయితే వద్దని మారాం చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే బ్రెడ్ వడలు. మీరు విన్నది నిజమే. ఇంట్లో మిగిలిపోయిన బ్రెడ్తో ఎంచక్కా వడలు చేసుకోవచ్చు. పైన క్పిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్ వడలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 6
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఇన్స్టంట్ వడల కోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసేసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి.
- అలాగే బ్రెడ్ స్లైస్లను సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కట్ చేసిన బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లం పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. బ్రెడ్ ముక్కలను ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవడం వల్ల మిశ్రమం మొత్తం సాఫ్ట్గా, ముద్దలాగా వస్తుంది.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు కలుపుకున్న చేతికి కాస్త నూనె రాసి పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ఫస్ట్ రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరచేతిలో సమానంగా వత్తుకుని మధ్యలో హోల్ పెట్టి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని వడల షేప్లో వత్తుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కాస్త తగ్గించి ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత గరిటెతో వెంటనే తిప్పకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వేగనిచ్చి, అప్పుడు నిధానంగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రెండు వైపులా వేగి క్రిస్పీగా మారిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా ఆయిల్లో వేసి వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మిల్క్ బ్రెడ్ లేదా బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఏదైనా వాడొచ్చు. ఒక వేళ బ్రెడ్లోని బ్రౌన్ పార్ట్ వద్దనుకుంటే దానిని రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత ముక్కలుగా చేసుకోవచ్చు.
- వడలు టేస్టీగా రావాలంటే పుల్లటి పెరుగు అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే కేవలం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు.
- వడలను కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
