పక్కా కొలతలతో స్వీట్​ షాప్​ స్టైల్​ "బూందీ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

సంక్రాంతి స్పెషల్గా "బూందీ లడ్డూలు" - స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో ఈజీగా చేసుకోండిలా!
Published : January 9, 2026 at 11:34 AM IST
Tasty Boondi Laddu Recipe: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి శోభ మొదలైంది. ఇక సంక్రాంతి అంటే పండక్కి వారం ముందు నుంచే గ్రామాల్లో పిండి వంటల జాతర మొదలవతుంది. ఇంటికి వచ్చే బంధువుల నోరు తీపి చేసేందుకు రకరకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఈ పండక్కి చేసే స్వీట్స్లలో అరిసెల తర్వాత బూందీ లడ్డూ స్పెషల్. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందంటే లడ్డూలు టేస్ట్ వేరే లెవల్. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే సుమారు 20 రోజులపైనే నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా స్వీట్ షాప్ స్టైల్ కమ్మని బూందీ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- కిస్మిస్ - పావు కప్పు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా శనగపిండిని జల్లించి ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి బేకింగ్ సోడా, కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ అస్సలు ఉండలు లేకుండా బజ్జీల పిండి కన్నా కాస్త పల్చగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిని ఏదైనా గ్లాస్ లేదా గిన్నెతో తీసుకుని బూందీ గరిటెలో పోసుకుని చేతితో అంటుంటే బూందీ నూనెలో పడుతుంది.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరీ క్రిస్పీగా కాకుండా పైన కాస్త క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని జల్లి గరిటెతో తీసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బూందీ గరిటె సాయంతో బూందీల్లాగా వేసుకుని కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా అంతా ఫ్రై చేసినాక అందులో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి సగం మేర వేగినాక కిస్మిస్ వేసి వేయించాలి. జీడిపప్పు, కిస్మిస్ మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి పంచదార, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక లేత తీగ పాకం వచ్చేవరకు మరిగించాలి. పాకం రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ను దింపి అందులో యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
- అదే పాకంలోకి వేయించిన బూందీ, గ్రైండ్ చేసిన బూందీ పౌడర్, పచ్చ కర్పూరం, వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్ను నెయ్యితో సహా వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- బూందీ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని ఓ గంటసేపు అలానే వదిలేయాలి. లడ్డూలు ఆరినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బూందీ లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగపిండి మిశ్రమం అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా బజ్జీల పిండి కన్నా కాస్త పల్చగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- బూందీ గరిటెను మరీ నూనెకు తగిలేలా కాకుండా కాస్త పైకి పెట్టి పిండిని దూస్తుంటే శనగపిండి మంచి రౌండ్ షేప్లో బూందీల్లాగా పడుతుంది. బూందీ గరిటెను కడాయికి ఆనిస్తే తోకల్లాగా పడుతుంది.
- బూందీ లడ్డూలు పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే లేత తీగపాకం రావాలి. పాకం రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ను దింపాలి. పాకం ముదిరితే లడ్డూలు సరిగ్గా రావు.
- శనగపిండిని ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పంచదార, నీళ్లు వంటివి తీసుకోవాలి. ఇవి కప్పు కొలత ప్రకారం. అదే కేజీల ప్రకారం తీసుకుంటే కేజీ శనగపిండికి మీరు తినే తీపిని బట్టి కేజీన్నర నుంచి రెండు కేజీల మధ్యలో పంచదార తీసుకోవాలి.
