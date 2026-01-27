ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "బేసన్​ చిల్లా" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

-శనగపిండితో బజ్జీలు, పకోడీలు కాదు - ఇలా చిల్లా చేసుకోండి, బ్రేక్​ఫాస్ట్​కు బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

Tasty Besan Chilla Recipe
Tasty Besan Chilla Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 1:10 PM IST

Tasty Besan Chilla Recipe: ఇంట్లో శనగపిండి ఉందంటే అందరూ పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. లేదంటే స్నాక్స్​ అయినా పకోడీలు, బజ్జీలు వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ శనగపిండితో రుచికరమైన ఓ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసుకోవచ్చు. అదే చిల్లా. శనగపిండి, రకరకాల కూరగాయలతో చేసుకునే ఈ రెసిపీ ఊతప్పం మాదిరి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఈ రెసిపీ కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్లు లేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బేసన్​ చిల్లా ఎలా తయారు చేయాలో చూసేయండి.

Besan Chilla Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగ భాగం
  • టమాటా - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Besan Chilla Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపికి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, క్యాప్సికం, టమాటా, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి తీసుకోవాలి.
Besan Chilla Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అందులోకి పసుపు, కారం, ఉప్పు, ఇంగువ, కసూరీ మేథీ, వాము వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, క్యారెట్​ తురుము, క్యాప్సికం, టమాటా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Besan Chilla Recipe
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిలోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​లో ఉండాలి. అంటే ఊతప్పానికి సరిపడేలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
  • పెనం హీటెక్కిన తర్వాత మంటను సిమ్​లో పెట్టి రెండు గరిటెల పిండి పెట్టుకుని లైట్​గా సేమ్​ ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Besan Chilla Recipe
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • పిండిని పోసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
  • చిల్లా ఓవైపు కాలినాక రెండు వైపు తిప్పి మరో రెండు నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బేసన్​ చిల్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Besan Chilla Recipe
బేసన్​ చిల్లా (ETV Bharat)

