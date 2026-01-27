కమ్మని "బేసన్ చిల్లా" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
-శనగపిండితో బజ్జీలు, పకోడీలు కాదు - ఇలా చిల్లా చేసుకోండి, బ్రేక్ఫాస్ట్కు బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : January 27, 2026 at 1:10 PM IST
Tasty Besan Chilla Recipe: ఇంట్లో శనగపిండి ఉందంటే అందరూ పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. లేదంటే స్నాక్స్ అయినా పకోడీలు, బజ్జీలు వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ శనగపిండితో రుచికరమైన ఓ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే చిల్లా. శనగపిండి, రకరకాల కూరగాయలతో చేసుకునే ఈ రెసిపీ ఊతప్పం మాదిరి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఈ రెసిపీ కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్లు లేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బేసన్ చిల్లా ఎలా తయారు చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగ భాగం
- టమాటా - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపికి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, క్యాప్సికం, టమాటా, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి పసుపు, కారం, ఉప్పు, ఇంగువ, కసూరీ మేథీ, వాము వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, క్యారెట్ తురుము, క్యాప్సికం, టమాటా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిలోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్లో ఉండాలి. అంటే ఊతప్పానికి సరిపడేలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- పెనం హీటెక్కిన తర్వాత మంటను సిమ్లో పెట్టి రెండు గరిటెల పిండి పెట్టుకుని లైట్గా సేమ్ ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పోసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- చిల్లా ఓవైపు కాలినాక రెండు వైపు తిప్పి మరో రెండు నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బేసన్ చిల్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
