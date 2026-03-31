రోజూ రొటీన్ కర్రీస్ తిని బోర్ కొట్టిందా? - మీకోసమే ఈ కొత్తరకం "బెండకాయ కర్రీ"!
సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ "బెండకాయ కర్రీ" - నచ్చనివాళ్లూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 31, 2026 at 2:41 PM IST
New Style Bendakaya Curry Recipe : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి బెండకాయ. జిగటగా, చప్పగా ఉంటుందని దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. కానీ, దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలుంటాయి. అయితే, నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక కొత్తరకం రెసిపీ ఉంది. అదే, పెరుగుతో నోరూరించే "బెండకాయ కర్రీ". ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలూ సూపర్గా ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి పెద్దగా టైమ్ పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పూరీల్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా అదుర్స్ అనిపించే ఈ బెండకాయ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అరకిలో
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పెరుగు - రెండు కప్పులు(400ఎంఎల్)
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- వెల్లుల్లిరెబ్బలు - 15
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని తడి లేకుండా తుడిచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలను వేసుకుని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని విస్కర్తో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా వేసుకుని కలుపుతూ మీడియం మంట మీద వాటిల్లో ఉండే జిగురు తగ్గేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక బెండకాయ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మరో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా మగ్గిన తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును యాడ్ చేసుకుని సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
- పెరుగు ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పక్కనుంచిన బెండకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అరకప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి చక్కగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్పై బెండకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఇక చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పెరుగుతో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "బెండకాయ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్లో మీరూ ఓసారి ఇలా పెరుగుతో బెండకాయ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
