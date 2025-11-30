తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు" - స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ఖుష్!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 12:33 PM IST
Jaggery Appalu Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో కొన్ని తీపి పదార్థాలు చేయాలంటే కాస్త సమయం ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెల్లం అప్పాలు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ బెల్లం అప్పాలు ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 4 కప్పులు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి, రెండు కప్పుల గోధుమపిండి వేయాలి. అలాగే ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, కొంచెం ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, సరిపడా నీళ్లు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మరో గిన్నెలోకి బెల్లం వాటర్ని వడగట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బెల్లం వాటర్ గిన్నెను ఉంచి మరిగించాలి. ఇందులోనే కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి రవ్వ మిశ్రమం కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి పిండి మాదిరిగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్న ఉండలుగా చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్కు నెయ్యి రాసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను ఉంచి కాస్త మందంగా అప్పాల మాదిరిగా చేతితో ఒత్తుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న అప్పాలను ఒక ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న అప్పాలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం అప్పాలను గరిటెతో నెమ్మదిగా తిప్పుతూ రెండు వైపులా దోరగా కాల్చుకోవాలి.
- అప్పాలు రెండువైపులా దోరగా కాల్చుకున్నఅనంతరం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే మిగిలిన అప్పాలను ఇలానే నూనెలో వేయించుకుంటే సరి!
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ బెల్లం అప్పాలు మీ ముందుంటాయి!
