తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు" - స్వీట్ లవర్స్​ ఫుల్ ఖుష్!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Bellam Appalu
Bellam Appalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Jaggery Appalu Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో కొన్ని తీపి పదార్థాలు చేయాలంటే కాస్త సమయం ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బెల్లం అప్పాలు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీ బెల్లం అప్పాలు ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bellam Appalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Bellam Appalu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి, రెండు కప్పుల గోధుమపిండి వేయాలి. అలాగే ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, కొంచెం ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, సరిపడా నీళ్లు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మరో గిన్నెలోకి బెల్లం వాటర్​ని వడగట్టాలి.
Bellam Appalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బెల్లం వాటర్​ గిన్నెను ఉంచి మరిగించాలి. ఇందులోనే కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి రవ్వ మిశ్రమం కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి పిండి మాదిరిగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్న ఉండలుగా చేయాలి.
Bellam Appalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్​ కవర్​కు నెయ్యి రాసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను ఉంచి కాస్త మందంగా అప్పాల మాదిరిగా చేతితో ఒత్తుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న అప్పాలను ఒక ప్లేట్లో వేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న అప్పాలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం అప్పాలను గరిటెతో నెమ్మదిగా తిప్పుతూ రెండు వైపులా దోరగా కాల్చుకోవాలి.
Bellam Appalu
బెల్లం (Getty Images)
  • అప్పాలు రెండువైపులా దోరగా కాల్చుకున్నఅనంతరం ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే మిగిలిన అప్పాలను ఇలానే నూనెలో వేయించుకుంటే సరి!
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ బెల్లం అప్పాలు మీ ముందుంటాయి!

