నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "అటుకుల కేసరి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!

అటుకులతో సింపుల్​గా తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

Aval Kesari
Aval Kesari (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Aval Kesari Making in Telugu : కేసరిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో పాటు ఆ స్వీట్​ ఫ్లేవర్​కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే నార్మల్​గా అందరూ సేమియా, బొంబాయి రవ్వతో కేసరి చేస్తుంటారు. కానీ అటుకులతో కూడా దీనిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ఇలా ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక స్పెషల్​ అకేషన్స్​ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా అటుకుల కేసరి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aval Kesari
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కిస్​మిస్​ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - 2 చిటికెడ్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Aval Kesari
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అటుకులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఆరు టేబుల్​ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్​ వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Aval Kesari
పంచదార (Getty Images)
  • ఇందులోనే గ్రైండ్​ చేసుకున్న అటుకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అటుకుల మిశ్రమం గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అనంతరం ఇందులోనే రెండు కప్పులు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి ఉడకనివ్వాలి.
Aval Kesari
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒక టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి కలపాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఉడికించాలి.
Aval Kesari
పాలు (Getty Images)
  • అటుకుల మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే అటుకుల కేసరి సిద్ధంగా ఉంటుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

