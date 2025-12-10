నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "అటుకుల కేసరి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!
అటుకులతో సింపుల్గా తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 3:49 PM IST
Aval Kesari Making in Telugu : కేసరిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో పాటు ఆ స్వీట్ ఫ్లేవర్కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే నార్మల్గా అందరూ సేమియా, బొంబాయి రవ్వతో కేసరి చేస్తుంటారు. కానీ అటుకులతో కూడా దీనిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఇలా ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా అటుకుల కేసరి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కిస్మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అటుకులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే పాన్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అనంతరం ఇందులోనే రెండు కప్పులు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి ఉడకనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒక టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఉడికించాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే అటుకుల కేసరి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
