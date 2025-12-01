ETV Bharat / offbeat

కారం కారంగా "మల్టీ పర్పస్​ కారం పొడి" - స్టవ్​ వెలిగించే పనిలేదు!

- చాలా సింపుల్​గా కారం పొడి చేసుకోవచ్చు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - అన్నం, టిఫెన్స్​, కూరల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Tasty and Spicy Multipurpose Karampodi
Tasty and Spicy Multipurpose Karampodi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 1:51 PM IST

Tasty and Spicy Multipurpose Karampodi: ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా మంది చూపు కారం పొడుల వైపు మళ్లుతుంది. ఎందుకుంటే వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. అందుకే నిల్వ పచ్చళ్ల మాదిరి పల్లీ, నువ్వులు అంటూ రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్​ చేసి నిల్వ చేస్తుంటారు.

అయితే.. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం సరికొత్త కారం పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మల్టీ పర్పస్​ కారం పొడి. స్టవ్​ వెలిగించే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. అన్నం, టిఫెన్స్​, కూరల్లోకి ఇది పర్ఫెక్ట్​. ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తే సుమారు నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది. రుచి కూడా మారదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా మల్టీపర్పస్​ కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • వేయించిన పల్లీలు - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:

  • కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి కాటన్​ క్లాత్​ మీద వేసి ఫ్యాన్​ గాలికి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి.
  • కరివేపాకు పూర్తిగా ఆరిపోయినప్పుడు ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి పుట్నాలపప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించిన పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి ఈ స్టేజ్​లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న కారం పొడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఈ పొడి చల్లారిన తర్వాత తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మల్టీపర్పస్ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
  • ఈ పొడిని అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి వేసుకుని తినొచ్చు. అలాగే ఫ్రై రెసిపీలకు చివర్లో ఈ పొడిని వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే ఆ కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు:

  • ఎండు కొబ్బరి, పుట్నాలపప్పు, పల్లీలు ఇవన్నీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • అలాగే కారం బదులు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ కారం పొడి కాస్త కలర్​ఫుల్​గా కనిపించేందుకు రెండు మూడు బ్యాడిగీ మిర్చి లేదా కశ్మీరీ కారం యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.

