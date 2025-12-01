కారం కారంగా "మల్టీ పర్పస్ కారం పొడి" - స్టవ్ వెలిగించే పనిలేదు!
- చాలా సింపుల్గా కారం పొడి చేసుకోవచ్చు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - అన్నం, టిఫెన్స్, కూరల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
Published : December 1, 2025
Tasty and Spicy Multipurpose Karampodi: ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా మంది చూపు కారం పొడుల వైపు మళ్లుతుంది. ఎందుకుంటే వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కిర్రాక్గా ఉంటుంది. అందుకే నిల్వ పచ్చళ్ల మాదిరి పల్లీ, నువ్వులు అంటూ రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్ చేసి నిల్వ చేస్తుంటారు.
అయితే.. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం సరికొత్త కారం పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మల్టీ పర్పస్ కారం పొడి. స్టవ్ వెలిగించే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. అన్నం, టిఫెన్స్, కూరల్లోకి ఇది పర్ఫెక్ట్. ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తే సుమారు నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది. రుచి కూడా మారదు. మరి, లేట్ చేయకుండా మల్టీపర్పస్ కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- పుట్నాల పప్పు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- వేయించిన పల్లీలు - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి కాటన్ క్లాత్ మీద వేసి ఫ్యాన్ గాలికి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి.
- కరివేపాకు పూర్తిగా ఆరిపోయినప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి పుట్నాలపప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి ఈ స్టేజ్లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈ పొడి చల్లారిన తర్వాత తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మల్టీపర్పస్ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
- ఈ పొడిని అన్నం, టిఫెన్స్లోకి వేసుకుని తినొచ్చు. అలాగే ఫ్రై రెసిపీలకు చివర్లో ఈ పొడిని వేసి ఓ నిమిషం ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే ఆ కర్రీ మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- ఎండు కొబ్బరి, పుట్నాలపప్పు, పల్లీలు ఇవన్నీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- అలాగే కారం బదులు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ కారం పొడి కాస్త కలర్ఫుల్గా కనిపించేందుకు రెండు మూడు బ్యాడిగీ మిర్చి లేదా కశ్మీరీ కారం యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
