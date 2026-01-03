ఘుమఘుమలాడే "మసాలా రైస్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - కూల్ వెదర్లో హాట్గా అద్దిరిపోతుంది!
-వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుందా? - ఓసారి ఇలా నోరూరించే మసాలా రైస్ చేసుకోండి!
Published : January 3, 2026 at 12:30 PM IST
Tasty and Spicy Masala Rice: వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు నోటికి కాస్త స్పైసీగా ఉండేలా ఏదైనా ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే అందరూ బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు. అయితే బిర్యానీ రుచిని మించేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే మసాలా రైస్. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీనిని ఏదైనా కర్రీ లేదా రైతాతో కలిపి తింటే మరింత కిక్కిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా మసాలా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాస్మతీ రైస్ - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కశ్మీరీ కారం - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి బాస్మతీ రైస్ తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి రైస్ను మాత్రమే కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. కప్పు రైస్కు కప్పున్నర వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి విజిల్ పోయేంతవరకు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి చూస్తే రైస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది. దానిని లైట్గా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి కరిగించాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగాక కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- అనంతరం ఇంగువ వేలి కలిపి మూత పెట్టి టమాటాలను మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తబడ్డాక కశ్మీరీ కారం, మామూలు కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన బాస్మతీ రైస్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- అన్నం మొత్తం కలిసినాక ఆఖరున కొత్తిమీర తరుగు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మసాలా రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కుక్కర్లో వద్దు అనుకుంటే నార్మల్గానే బాస్మతీ రైస్ను ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. బాస్మతీ రైస్ వద్దనుకుంటే నార్మల్ రైస్ వాడినా సరే. అలాగే అప్పటికప్పుడు అన్నం ఉడికించాల్సిన పనిలేకుండా.. రైస్ మిగిలినా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు.
- కేవలం టమాటా, ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
