ఘుమఘుమలాడే "మసాలా రైస్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - కూల్​ వెదర్​లో హాట్​గా అద్దిరిపోతుంది!

-వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుందా? - ఓసారి ఇలా నోరూరించే మసాలా రైస్​ చేసుకోండి!

Tasty and Spicy Masala Rice
Tasty and Spicy Masala Rice (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Tasty and Spicy Masala Rice: వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు నోటికి కాస్త స్పైసీగా ఉండేలా ఏదైనా ఫుడ్​ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే అందరూ బిర్యానీ ఆర్డర్​ పెట్టుకుంటారు. అయితే బిర్యానీ రుచిని మించేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే మసాలా రైస్​. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే దీనిని ఏదైనా కర్రీ లేదా రైతాతో కలిపి తింటే మరింత కిక్కిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా మసాలా రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Spicy Masala Rice
బాస్మతీ రైస్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాస్మతీ రైస్​ - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కశ్మీరీ కారం - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • స్ప్రింగ్​ ​ఆనియన్స్​ - కొద్దిగా
Spicy Masala Rice
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి బాస్మతీ రైస్​ తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి రైస్​ను మాత్రమే కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. కప్పు రైస్​కు కప్పున్నర వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
Spicy Masala Rice
టమాటాలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒక విజిల్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి విజిల్​ పోయేంతవరకు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
Spicy Masala Rice
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి చూస్తే రైస్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడుకుతుంది. దానిని లైట్​గా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి కరిగించాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగాక కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
Spicy Masala Rice
స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ (Getty Images)
  • అనంతరం ఇంగువ వేలి కలిపి మూత పెట్టి టమాటాలను మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తబడ్డాక కశ్మీరీ కారం, మామూలు కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన బాస్మతీ రైస్​ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అన్నం మొత్తం కలిసినాక ఆఖరున కొత్తిమీర తరుగు, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మసాలా రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Masala Rice
మసాలా రైస్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • కుక్కర్​లో వద్దు అనుకుంటే నార్మల్​గానే బాస్మతీ రైస్​ను ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. బాస్మతీ రైస్​ వద్దనుకుంటే నార్మల్​ రైస్​ వాడినా సరే. అలాగే అప్పటికప్పుడు అన్నం ఉడికించాల్సిన పనిలేకుండా.. రైస్​ మిగిలినా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు.
  • కేవలం టమాటా, ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

