టమాటా, వంకాయ కాంబోలో "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
-పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్లో చేసే కమ్మని "దోసకాయ పచ్చడి" - చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : December 2, 2025 at 1:33 PM IST
Tasty and Spicy Dosakaya Pachadi: పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్లో చాలా మంది ఓ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా కూరగాయల భోజనం అంటే కచ్చితంగా ఇది ఉండాల్సిందే. అదే దోసకాయ పచ్చడి. ఈ పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా టమాటా, వంకాయ కాంబినేషన్లో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తీసుకుంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా బోండా, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- వంకాయలు - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- టమాటాలు - 3
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - చిటికెడు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అలా వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలు రంగు మారవు.
- అలాగే టమాటాలను కూడా కట్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరను కాడలతో సహా కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనెలో వేసినప్పుడు అవి పేలకుండా ఉంటాయి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగాక కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- వంకాయ ముక్కలు సగం మేర ఉడికినాక టమాటాలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా కూడా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీర, చింతపండు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు తాలింపు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి కాగనివ్వాలి.
- కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేలి కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు మొత్తం రెడీ అయ్యాక దోసకాయ ముక్కలు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించిన టమాటా, వంకాయ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని దోసకాయ మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరకు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసకాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకోవాలి. కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చిని పెంచి వేసుకోవచ్చు.
- పొడుగు, తెల్ల వంకాయలు, గుత్తి వంకాయలు ఇలా ఏ రకం వంకాయనైనా తీసుకోవచ్చు.
- దోసకాయ ముక్కలను ఆయిల్లో మరీ వేయించాల్సిన అవసరం లేదు. పచ్చడిని తింటున్నప్పుడు నోటికి దోసకాయ ముక్కలు కాస్త పచ్చిగా, కాస్త వేగినట్లు ఉండాలి.
