టమాటా, వంకాయ కాంబోలో "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

-పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్​లో చేసే కమ్మని "దోసకాయ పచ్చడి" - చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Tasty and Spicy Dosakaya Pachadi
Tasty and Spicy Dosakaya Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Tasty and Spicy Dosakaya Pachadi: పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్​లో చాలా మంది ఓ పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేసి పెడుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా కూరగాయల భోజనం అంటే కచ్చితంగా ఇది ఉండాల్సిందే. అదే దోసకాయ పచ్చడి. ఈ పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా టమాటా, వంకాయ కాంబినేషన్​లో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తీసుకుంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా బోండా, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Dosakaya Pachadi
దోసకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • వంకాయలు - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • టమాటాలు - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Dosakaya Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dosakaya Pachadi
వంకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్​ ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అలా వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలు రంగు మారవు.
  • అలాగే టమాటాలను కూడా కట్​ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరను కాడలతో సహా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి. దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్​ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనెలో వేసినప్పుడు అవి పేలకుండా ఉంటాయి.
Dosakaya Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగాక కట్​ చేసిన వంకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు సగం మేర ఉడికినాక టమాటాలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా కూడా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీర, చింతపండు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Dosakaya Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈలోపు తాలింపు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి కాగనివ్వాలి.
  • కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేలి కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు మొత్తం రెడీ అయ్యాక దోసకాయ ముక్కలు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి పక్కనుంచాలి.
Dosakaya Pachadi
తాలింపు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన టమాటా, వంకాయ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని దోసకాయ మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరకు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసకాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dosakaya Pachadi
దోసకాయ పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకోవాలి. కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చిని పెంచి వేసుకోవచ్చు.
  • పొడుగు, తెల్ల వంకాయలు, గుత్తి వంకాయలు ఇలా ఏ రకం వంకాయనైనా తీసుకోవచ్చు.
  • దోసకాయ ముక్కలను ఆయిల్​లో మరీ వేయించాల్సిన అవసరం లేదు. పచ్చడిని తింటున్నప్పుడు నోటికి దోసకాయ ముక్కలు కాస్త పచ్చిగా, కాస్త వేగినట్లు ఉండాలి.

TASTY AND SPICY DOSAKAYA PACHADI
WEDDING STYLE DOSAKAYA PACHADI
DOSAKAYA PACHADI WITH TOMATO
వెడ్డింగ్​ స్టైల్​ దోసకాయ పచ్చడి
TASTY AND SPICY DOSAKAYA PACHADI

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

