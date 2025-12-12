పెసరపప్పు, రాగి పిండితో "బన్ దోశలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!
- బేకింగ్ సోడా లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : December 12, 2025 at 12:19 PM IST
Bun Dosa with Pesarapappu and Ragi : ఇంట్లో పెసరపప్పు ఉందంటే చాలా మంది పెసరట్లు వేస్తుంటారు. లేదంటే గారెలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి బన్ దోశలు వేసుకోండి. అది కూడా రాగి పిండి కాంబోలో. మీరు విన్నది నిజమే. పెసరపప్పు, రాగి పిండిని యూజ్ చేసి రుచికరంగా ఉండే బన్ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కలర్ఫుల్గా ఉండటం వల్ల పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పెసరపప్పు, రాగి పిండి కాంబోలో బన్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంట సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- పెసరపప్పును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు నీళ్లతో శుభ్రంగా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత నీళ్లు పూర్తిగా తీసేసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై పప్పులోకి ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- పెసరపప్పులోకి రాగి పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- పెసరపప్పు, రాగి పిండి నానినాక ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- చివరగా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండిని మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. అందుకోసం నీళ్లు ఏమైనా అవసరమనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి బన్ దోశలకు సూట్ అయ్యే పాన్ పెట్టి 1 టీస్పూన్ నూనె వేసి అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం రెండు గరిటెల పిండి వేసుకుని లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని అంచుల వెంబడి నూనె వేసి మూత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- బన్ దోశలు ఓ వైపు ఎర్రగా కాలాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ అనిపించే బన్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెసరపప్పు, రాగి పిండిని సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి.
- బన్ దోశలు పర్ఫెక్ట్గా రావాలనుకుంటే బేకింగ్ సోడా వేయడం మంచిది. ఒకవేళ మీకు సోడా ఉప్పు వద్దనుకుంటే పిండిని నాలుగైదు గంటల పాటు పులియబెడితే మంచిది.
- ఉల్లి, క్యారెట్ మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, టమాటా వంటి కూరగాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
