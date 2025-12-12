Telangana Panchayat Elections Results2025

పెసరపప్పు, రాగి పిండితో "బన్​ దోశలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

- బేకింగ్​ సోడా లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​ ఆప్షన్!

Bun Dosa with Pesarapappu and Ragi
Bun Dosa with Pesarapappu and Ragi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 12:19 PM IST

Bun Dosa with Pesarapappu and Ragi : ఇంట్లో పెసరపప్పు ఉందంటే చాలా మంది పెసరట్లు వేస్తుంటారు. లేదంటే గారెలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి బన్​ దోశలు వేసుకోండి. అది కూడా రాగి పిండి కాంబోలో. మీరు విన్నది నిజమే. పెసరపప్పు, రాగి పిండిని యూజ్​ చేసి రుచికరంగా ఉండే బన్​ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కలర్​ఫుల్​గా ఉండటం వల్ల పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా పెసరపప్పు, రాగి పిండి కాంబోలో బన్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bun Dosa
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంట సోడా - పావు టీస్పూన్​
Bun Dosa
రాగి పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పెసరపప్పును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు నీళ్లతో శుభ్రంగా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత నీళ్లు పూర్తిగా తీసేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై పప్పులోకి ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Bun Dosa
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పెసరపప్పులోకి రాగి పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • పెసరపప్పు, రాగి పిండి నానినాక ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్​ తురుము వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
Bun Dosa
పచ్చిమిర్చి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • చివరగా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండిని మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. అందుకోసం నీళ్లు ఏమైనా అవసరమనుకుంటే యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి బన్​ దోశలకు సూట్​ అయ్యే పాన్​ పెట్టి 1 టీస్పూన్​ నూనె వేసి అంతా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Bun Dosa
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం రెండు గరిటెల పిండి వేసుకుని లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుని అంచుల వెంబడి నూనె వేసి మూత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • బన్​ దోశలు ఓ వైపు ఎర్రగా కాలాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ అనిపించే బన్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bun Dosa
బన్​ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెసరపప్పు, రాగి పిండిని సేమ్​ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి.
  • బన్​ దోశలు పర్ఫెక్ట్​గా రావాలనుకుంటే బేకింగ్​ సోడా వేయడం మంచిది. ఒకవేళ మీకు సోడా ఉప్పు వద్దనుకుంటే పిండిని నాలుగైదు గంటల పాటు పులియబెడితే మంచిది.
  • ఉల్లి, క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, టమాటా వంటి కూరగాయలు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

