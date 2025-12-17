కొబ్బరితో సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పులియబెట్టడం లేదు!
- కొబ్బరితో ఎప్పుడూ పచ్చడి, లడ్డూలే కాదు - ఇలా అప్పటికప్పుడు ఇడ్లీలు చేసుకోండి!
Published : December 17, 2025 at 12:34 PM IST
Tasty and Soft Coconut Idli: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా పచ్చడి నూరేస్తుంటారు. పిల్లలు పచ్చడి వద్దంటే వాళ్లకు నచ్చేలా కొబ్బరి లడ్డూలు చేస్తుంటారు. లేదంటే కొబ్బరి పాలు తీసి దానితో పులావ్ వంటివి చేస్తారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ ఇడ్లీల కోసం పిండిని గంటల పాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్ చేయకుండా కొబ్బరితో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
- ఇడ్లీ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - ముప్పావు కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం అటుకులు మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి ఇడ్లీ రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు నీళ్లుతో రెండు మూడు సార్లు కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి ఈ రవ్వను అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- ఇవి నానేలోపు పచ్చి కొబ్బరిని తురుముకోవాలి. అందుకోసం తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అటుకులు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి ముందుగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి పెరుగు, నానబెట్టిన అటుకులను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొబ్బరి పేస్ట్లోకి నానబెట్టిన ఇడ్లీ రవ్వను నీళ్లు లేకుండా పిండుతూ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొబ్బరి మిశ్రమం, ఇడ్లీ రవ్వ అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి కలుపుకుంటే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అయినట్లే.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లలో పిండిని వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కొబ్బరి ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం వాడే పదార్థాలు అన్నీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలు మృదువుగా వస్తాయి.
- కొబ్బరి పేస్ట్లో ఇడ్లీ రవ్వ కలిపిన తర్వాత బ్యాటర్ ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్గా నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మీకు ఇడ్లీలు మరింత తెల్లగా రావాలంటే కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి తురుముకుంటే సరి.
- అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇడ్లీ పిండిలో బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు సమయం ఉందంటే కొబ్బరి మిశ్రమంలో రవ్వ కలిపిన తర్వాత ఓ గంట సేపు వదిలేస్తే పిండి సహజంగానే పులిసి ఇడ్లీలు ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
