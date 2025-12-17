Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

కొబ్బరితో సాఫ్ట్​ అండ్​ టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పులియబెట్టడం లేదు!

- కొబ్బరితో ఎప్పుడూ పచ్చడి, లడ్డూలే కాదు - ఇలా అప్పటికప్పుడు ఇడ్లీలు చేసుకోండి!

Coconut Idli
Coconut Idli (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 12:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty and Soft Coconut Idli: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా పచ్చడి నూరేస్తుంటారు. పిల్లలు పచ్చడి వద్దంటే వాళ్లకు నచ్చేలా కొబ్బరి లడ్డూలు చేస్తుంటారు. లేదంటే కొబ్బరి పాలు తీసి దానితో పులావ్​ వంటివి చేస్తారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్​ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ ఇడ్లీల కోసం పిండిని గంటల పాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా కొబ్బరితో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Soft Coconut Idli
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
  • ఇడ్లీ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Soft Coconut Idli
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం అటుకులు మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి ఇడ్లీ రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు నీళ్లుతో రెండు మూడు సార్లు కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి ఈ రవ్వను అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఇవి నానేలోపు పచ్చి కొబ్బరిని తురుముకోవాలి. అందుకోసం తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్​ సాయంతో తురుముకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Soft Coconut Idli
పెరుగు (Getty Images)
  • అటుకులు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పెరుగు, నానబెట్టిన అటుకులను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొబ్బరి పేస్ట్​లోకి నానబెట్టిన ఇడ్లీ రవ్వను నీళ్లు లేకుండా పిండుతూ యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొబ్బరి మిశ్రమం, ఇడ్లీ రవ్వ అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలుపుకుంటే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అయినట్లే.
Soft Coconut Idli
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లలో పిండిని వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి సర్వ్​ చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కొబ్బరి ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Soft Coconut Idli
కొబ్బరితో ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం వాడే పదార్థాలు అన్నీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలు మృదువుగా వస్తాయి.
  • కొబ్బరి పేస్ట్​లో ఇడ్లీ రవ్వ కలిపిన తర్వాత బ్యాటర్​ ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్​గా నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మీకు ఇడ్లీలు మరింత తెల్లగా రావాలంటే కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి తురుముకుంటే సరి.
  • అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇడ్లీ పిండిలో బేకింగ్​ సోడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. లేదు సమయం ఉందంటే కొబ్బరి మిశ్రమంలో రవ్వ కలిపిన తర్వాత ఓ గంట సేపు వదిలేస్తే పిండి సహజంగానే పులిసి ఇడ్లీలు ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.

పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

రోజూ అవే ఇడ్లీ, దోశలు ఏం తింటారు? - అటుకులతో వెరైటీగా ఈ 'టిఫెన్' ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

TAGGED:

TASTY AND SOFT COCONUT IDLI
IDLI WITH COCONUT INSTANTLY
INSTANT COCONUT IDLY
కొబ్బరితో ఇడ్లీలు ఎలా
TASTY AND SOFT COCONUT IDLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.