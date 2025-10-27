టేస్టీ "క్వినోవా కట్లెట్స్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - డీప్ఫ్రైతో పనిలేదు!
Published : October 27, 2025 at 12:44 PM IST
Tasty and Healthy Quinoa Cutlets: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హెల్దీ ఫుడ్ను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా క్వినోవాను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే క్వినోవాలోని పోషకాలు ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తాయి. అయితే దీనితో చాలా మంది కిచిడీ ఒక్కటే చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కేవలం కిచిడీ మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైన కట్లెట్లు కూడా క్వినోవాతో చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అతి తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని క్వినోవా కట్లెట్స్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్వినోవా - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నీళ్లు - 3 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయ - 1
- కీరా దోస - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- నూనె - తగినంత
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కోడిగుడ్లు - 4
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్వినోవాను శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మూడు కప్పుల వాటర్ పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ ఓ పొంగు వచ్చి క్వినోవా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మూత పెట్టి సిమ్లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్, కీరాదోసపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురిమి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- క్వినోవా ఉడికిన తర్వాత గిన్నెను పక్కకు దింపి స్పూన్తో ఓసారి నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కినప్పుడు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత వెల్లుల్లి తురుము వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం కీరాదోస, క్యారెట్ తురుము వేసి ఓసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ మిశ్రమం పచ్చి వాసన పోయి కాస్త మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి ఓ గిన్నెలోకి వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించిన క్వినోవా, కుక్ చేసిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు, బీట్ చేసిన ఎగ్స్ వేసి ఓసారి కలపాలి.
- అనంతరం క్వినోవా మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్ మాదిరి చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అన్నింటిని ఇలానే చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగినప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను పాన్లో కాస్త దూరందూరంగా నిధానంగా పెట్టాలి.
- పాన్కు సరిపడా పెట్టిన అనంతరం మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఓవైపు వేగి రంగు మారిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి.
- మిగిలిన అన్నింటినీ ఇలానే కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్వినోవా కట్లెట్స్ రెడీ.
చిట్కాలు:
- క్వినోవా వాటర్లో బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మంటను పూర్తిగా తగ్గించి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- క్వినోవాను ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు వాటర్ తీసుకోవాలి.
- క్యారెట్, కీరా మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, స్వీట్కార్న్ గింజలు సహా ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
